«Был рикошет, и я ударил». Зайнутдинов прокомментировал дебютный гол за ЦСКА

«Очень рад забить первый гол. Самое главное сегодня — победить. Я думал, там уже Тикнизян будет завершать, потом был рикошет, я ударил и получился гол. Самое главное, как команда отреагировала после удаления, — забили два гола, одержали победу, показали характер. Самое главное, что уходим на паузу с позитивным настроением. Я думаю, нужно работать и работать, не смотреть на таблицу, а от себя отталкиваться. На каждый матч нужно настраиваться только на победу» — сказал Зайнутдинов.