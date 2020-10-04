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10:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Был рикошет, и я ударил». Зайнутдинов прокомментировал дебютный гол за ЦСКА

Гол казахстанца помог «армейцам» победить «Урал».

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в интервью клубному каналу ЦСКА прокомментировал свой первый гол за московскую команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ЦСКА (Москва)

«Армейцы» в десятом туре РПЛ обыграли на выезде «Урал» со счетом 2:0. Во втором тайме счет открыл Зайнутдинов, а точку поставил Константин Марадишвили. При этом практически всю вторую половину игры ЦСКА играл в меньшинстве.

«Очень рад забить первый гол. Самое главное сегодня — победить. Я думал, там уже Тикнизян будет завершать, потом был рикошет, я ударил и получился гол. Самое главное, как команда отреагировала после удаления, — забили два гола, одержали победу, показали характер. Самое главное, что уходим на паузу с позитивным настроением. Я думаю, нужно работать и работать, не смотреть на таблицу, а от себя отталкиваться. На каждый матч нужно настраиваться только на победу» — сказал Зайнутдинов.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА набрал 19 очков после десяти туров и занимает третье место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидирующих «Спартака» и «Зенита».

Бахтиер Зайнутдинов перешел в ЦСКА в конце августа из «Ростова».

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