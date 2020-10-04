«Был рикошет, и я ударил». Зайнутдинов прокомментировал дебютный гол за ЦСКА
Гол казахстанца помог «армейцам» победить «Урал».
Гол казахстанца помог «армейцам» победить «Урал».
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в интервью клубному каналу ЦСКА прокомментировал свой первый гол за московскую команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Армейцы» в десятом туре РПЛ обыграли на выезде «Урал» со счетом 2:0. Во втором тайме счет открыл Зайнутдинов, а точку поставил Константин Марадишвили. При этом практически всю вторую половину игры ЦСКА играл в меньшинстве.
«Очень рад забить первый гол. Самое главное сегодня — победить. Я думал, там уже Тикнизян будет завершать, потом был рикошет, я ударил и получился гол. Самое главное, как команда отреагировала после удаления, — забили два гола, одержали победу, показали характер. Самое главное, что уходим на паузу с позитивным настроением. Я думаю, нужно работать и работать, не смотреть на таблицу, а от себя отталкиваться. На каждый матч нужно настраиваться только на победу» — сказал Зайнутдинов.
ЦСКА набрал 19 очков после десяти туров и занимает третье место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидирующих «Спартака» и «Зенита».
Бахтиер Зайнутдинов перешел в ЦСКА в конце августа из «Ростова».