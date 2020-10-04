«Универсал Зайнутдинов». Российское издание похвалило казахстанского футболиста после победы в матче РПЛ

«Вынужденные изменения произошли на левом фланге: Щенников на одной из тренировок повредил заднюю поверхность бедра, поэтому Гончаренко пришлось все менять. В оборону опустился Зайнутдинов, а слева в полузащите вышел Тикнизян. Для казахского полузащитника позиция левого защитника не нова, он даже в этом сезоне играл на этом месте в последней встрече перед уходом из “Ростова” (с “Уфой”). Правда, тогда “желто-синие” играли с высокой линией обороны, так что ареал действий Зайнутдинова не слишком изменился. На этот раз новичок ЦСКА тоже действовал по всей бровке, но все-таки при позиционной обороне твердо занимал место левого защитника. Но у “Урала” на правом крыле атаки играл совсем не реактивный Егорычев, потому Зайнутдинову было относительно просто», — пишет «Спорт-Экспресс».