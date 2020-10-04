«Универсал Зайнутдинов». Российское издание похвалило казахстанского футболиста после победы в матче РПЛ
Он забил свой дебютный гол за ЦСКА.
Он забил свой дебютный гол за ЦСКА.
После победы московского ЦСКА над «Уралом» в матче десятого тура РПЛ, «Спорт-Экспресс» похвалил футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова за игру на позиции левого защитника, назвав его универсалом.
ЦСКА, играя с 49-й минуты матча в меньшинстве, смог обыграть команду из Екатеринбурга благодаря голам Зайнутдинова и Марадашвили.
Издание в своем разборе матча напомнило, что на тренировках травмировался основной левый защитник ЦСКА,
«Вынужденные изменения произошли на левом фланге: Щенников на одной из тренировок повредил заднюю поверхность бедра, поэтому Гончаренко пришлось все менять. В оборону опустился Зайнутдинов, а слева в полузащите вышел Тикнизян. Для казахского полузащитника позиция левого защитника не нова, он даже в этом сезоне играл на этом месте в последней встрече перед уходом из “Ростова” (с “Уфой”). Правда, тогда “желто-синие” играли с высокой линией обороны, так что ареал действий Зайнутдинова не слишком изменился. На этот раз новичок ЦСКА тоже действовал по всей бровке, но
Также автор статьи похвалил Зайнутдинова за настырность — еще в первом тайме казахстанский футболист несколько раз угрожал воротам соперника и в итоге забил.
Добавим, что после матча игрой казахстанца остался доволен и главный тренер «армейцев» Игорь Гончаренко.