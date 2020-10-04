«Локомотив» близок к трансферу Зе Луиша
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» согласовал условия личного контракта с нападающим «Порту» Зе Луишем.
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» согласовал условия личного контракта с нападающим «Порту» Зе Луишем.
Ожидается, что в ближайшее время бывший форвард «Спартака» подпишет трехлетний контракт.
29-летний футболист с 2015 по 2019 год выступал за
В сезоне-2019/20 Зе Луиш провел 31 матч за «Порту», забил 10 голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с «драконами» действует до лета 2023 года. (Максим Алланазаров).
Ранее «СЭ» сообщал, что полузащитник сборной России Далер Кузяев подписал контракт с «Локо».