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13:59 (мск), источник: Vesti.kz

Исламбек Куат попал в стартовый состав клуба РПЛ на матч с «Локомотивом»

Встреча пройдет в Москве.

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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Химок» на матч десятого тура российской премьер-лиги.

Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 17:00 по времени Нур-Султана.

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат выйдет на поле с первых минут.

Состав «Химок»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Трошечкин, Липовой, Боженов, Куат, Дядюн.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Глушаков, Мурнин, Мирзов, Мартусевич, Воробьев, Казанцев, Конате, Алиев.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Лисакович.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Джорджевич, Камано.

Московский «Локомотив», набрав 15 очков в девяти турах, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Подмосковные «Химки» (6) идут на 14-м месте.

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