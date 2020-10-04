Исламбек Куат попал в стартовый состав клуба РПЛ на матч с «Локомотивом»
Встреча пройдет в Москве.
Встреча пройдет в Москве.
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Химок» на матч десятого тура российской
Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 17:00 по времени
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат выйдет на поле с первых минут.
Состав «Химок»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Трошечкин, Липовой, Боженов, Куат, Дядюн.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Глушаков, Мурнин, Мирзов, Мартусевич, Воробьев, Казанцев, Конате, Алиев.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Лисакович.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Джорджевич, Камано.
Московский «Локомотив», набрав 15 очков в девяти турах, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Подмосковные «Химки» (6) идут на 14-м месте.