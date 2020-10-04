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16:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» укорачивает «скамейку», «Химки» усиливаются. Главные трансферы РПЛ за неделю

Трое «наших» отправились в Европу.

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Источник: РИА "Новости"

Через две недели в России закроется трансферное окно. Клубы РПЛ, зная о скором дедлайне, активизировались — за прошедшую неделю случилось 10 переходов. Про каждый из них есть, что рассказать. Мы брали только официально подтвержденные трансферы, поэтому в списке нет, например, Далера Кузяева, который, по нашим данным, уже подписал контракт с «Локомотивом». «Железнодорожники» ещё не объявили о приобретении хавбека.

Станислав Крицюк — в «Белененсеш»

Сумма трансфера: бесплатно (на правах свободного агента)

Источник: РИА

Первые полтора года в «Краснодаре» были успешными для Крицюка: место в основе, уверенная игра и даже вызов в сборную России. Затем — травма и, как это часто бывает, спад. Вернувшись в обойму, он проиграл конкуренцию сначала Синицыну, а потом и Сафонову. Случались и ошибки, из-за которых Станиславу не доверяли тренеры «Краснодара». В июле 2020 года голкипер расторг контракт с клубом и вёл переговоры с «Локомотивом», но безуспешно. Теперь Крицюк — игрок «Белененсеша». Станислав ранее уже выступал в Португалии за «Брагу» и «Риу Аве».

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Денис Глушаков — в «Химки»

Сумма трансфера: бесплатно (на правах свободного агента)

Нашёл новый клуб и Денис Глушаков. С августа экс-капитан «Спартака» находился в статусе свободного агента, покинув «Ахмат» по окончании прошлого сезона. Как признался сам Денис, его представители общались с «Локомотивом», но «до конкретики не дошло». Глушаков хотел играть ближет к Москве, где живут его дочери и новая пассия — футболистка ЦСКА Ксения Коваленко. Лучше варианта, чем «Химки», не было. Теперь Денис снова будет бороться за выживание, как и год назад в «Ахмате».

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Артём Полярус — из «Химок» в «Ахмат»

Сумма трансфера: 330 тыс. евро

В прошлом сезоне Полярус, выступая за «Химки», стал лучшим игроком, легионером и ассистентом ФНЛ. К 10 результативным передачам украинец добавил 9 голов. Во многом благодаря ему «Химки» и вышли в РПЛ. Переход в «Ахмат» — новый вызов для Артёма. Там Поляруса ждёт Андрей Талалаев, который и приглашал его годом ранее в подмосковный клуб. «Желаю “Химкам” удачи, а я двигаюсь дальше», — написал хавбек на своей странице в «Фейсбуке».

Эльдор Шомуродов — из «Ростова» в «Дженоа»

Сумма трансфера: 7,5 млн евро

Источник: РИА

Пожалуй, самый неожиданный трансфер прошедшей недели. Переезд Шомуродова в Италию получился тихим, без слухов и инсайдов. Всё решилось буквально за три дня: во вторник появилась первая информация о переходе, а уже в четверг трансфер подтвердили официально. На Эльдоре «Ростов» заработал больше 7 млн евро — три года назад его покупали из «Бунёдкора» за скромные 300 тыс. евро. В «Дженоа» Шомуродов сходу получил 9 номер.

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Обухов перешел из «Тамбова» в «Ростов»

Владимир Обухов — из «Тамбова» в «Ростов»

Сумма трансфера: 700 тыс. евро

Заменить Шомуродова в «Ростове» призван Владимир Обухов. Воспитанник «Спартака» долго не мог заиграть на высоком уровне — ещё пару лет назад он выступал в ФНЛ за «Кубань» и «Мордовию». Прошлый сезон стал для Обухова настоящим прорывом. В составе «Тамбова» он принял участие в 20 матчах РПЛ, забил 7 мячей и отдал 2 результативных передачи. «Вдвойне
приятно, что теперь работаю с Карпиным. Он начал подтягивать меня в основу “Спартака”, при нём я дебютировал», — признался Обухов.

Спартак (Москва)

Николай Рассказов — из «Спартака» в «Арсенал» (Тула)

Сумма трансфера: бесплатно (аренда до конца сезона)

Правый защитник «Спартака», попавший в немилость у Доменико Тедеско, отправился в Тулу. «Арсенал» может помочь Рассказову перезагрузиться и как минимум вернуться на тот уровень, что был у него до травмы. Туляки играют по схеме с тремя центральными защитниками, и Николай, по всей видимости, будет закрывать весь правый фланг. Именно на этой позиции Рассказов не заиграл у Тедеско, проиграв конкуренцию Зобнину. Куда лучше Николай действует в модуле 4-x-x. В «Арсенале» Рассказов получит опыт игры латералем, который пригодится ему по возвращении в «Спартак».

Российская Премьер-Лига

Александр Ломовицкий — из «Спартака» в «Арсенал» (Тула)

Сумма трансфера: бесплатно (аренда до конца сезона)

Ломовицкий оказался «героем» странных кадровых решений «Спартака». Перед началом сезона красно-белые отдали Александра в аренду в «Химки». Там вингер забил два мяча, а затем вернулся в «Спартак»… Чтобы стать игроком тульского «Арсенала», где он выступал в прошлом сезоне. Ломовицкий, как и Рассказов, продлил контракт со «Спартаком», а уже затем отправился в старый новый клуб. «Мы серьёзно рассчитываем на них, — сказал Гурам Аджоев, руководитель “Арсенала”. — Рассказов родился и вырос в Тульской области. Можно сказать, что он вернулся к себе домой. Ломовицкий хорошо знаком нам и нашим болельщикам. “Арсенал” и его дом тоже».

Амир Адуев — из «Монпелье» в «Ахмат»

Сумма трансфера: неизвестна

Новичок «Ахмата» — загадка для широкой публики. Известно о нём совсем немного: родился в Ингушетии, в детстве переехал во Францию, играл за молодёжку «Монпелье». Адуеву 21 год, недавно он дебютировал в составе молодёжной сборной России. Чаще всего Амир действует «под нападающим», однако может закрыть и другие позиции в центре поля.

«Я очень доволен, что подписал контракт с клубом “Ахмат”! Спасибо за доверие!», — написал Амир в своём «инстаграме».

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Резиуан Мирзов — из «Спартака» в «Химки»

Сумма трансфера: бесплатно (аренда до конца сезона)

Разговоры о том, что Резиуан покинет «Спартак», шли давно. Ближе всего к аренде Мирзова был «Урал» — клубы договорились между собой, но игрок отказался ехать в Екатеринбург. На переход Резиуана в «Химки» повлиял тренерский фактор. «Я уже знаком с Игорем Геннадьевичем (Черевченко — Прим. “Чемпионата”). Мне было комфортно работать с ним в тульском “Арсенале”. Отлично знаю его требования и понимаю, какой футбол он хочет видеть», — признался Мирзов. Агент футболиста заявил, что его клиент ставит перед собой цель вернуться в сборную России. В июне 2019 года Резиуан получил вызов в национальную команду на матчи против Сан-Марино и Кипра, но на поле так и не вышел.

Максимилиан Филипп — из «Динамо» в «Вольфсбург»

Сумма трансфера: 2 млн евро (аренда до конца сезона)

Источник: Reuters

Вся карьера Филиппа в РПЛ похожа на американские горки. Провальные отрезки сменялись чередой отличных матчей, результативные действия — «засухой» без голов и результативных передач. По словам немца, его уход из «Динамо» назревал давно. «В последнее время желание вернуться в Бундеслигу росло всё больше и больше», — поведал Максимилиан пресс-службе «Вольфсбурга». «Динамовцы» хотели продать игрока за те же деньги, что были потрачены на него год назад (20 млн евро). Договорились пока что на аренду с правом выкупа — по информации «СЭ», в контракте прописана сумма порядка 12 млн евро.

Николай Егорычев

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