«Локомотив» обыграл «Химки», Лисакович забил дебютный гол за «железнодорожников»

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и закончилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада Евгения Кукуляка.

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На 25-й минуте встречи нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович открыл счёт, забив с передачи защитника Ведрана Чорлуки. Этот гол стал дебютным для белорусского форварда в составе «железнодорожников».

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На 46-й минуте Кирилл Боженов воспользовался передачей Ильи Кухарчука и сравнял счёт (1:1). На 55-й минуте после подачи Антона Миранчука победный гол забил Владислав Игнатьев.

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