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16:30 (мск), источник: Sport24

«Локомотив» с трудом отбился от «Химок». Как же парни Николича будут играть в ЛЧ

Зато Лисакович наконец-то забил.

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Источник: РИА "Новости"

Перед началом матча с «Химками» в Черкизово у «Локомотива» были две новости для болельщиков: как полагается, хорошая и плохая. С одной стороны, вернулся в старт после дисквалификации Гжегож Крыховяк, а с другой — в заявку не попал Федор Смолов. На тренировке форвард получил незначительное повреждение, поэтому вместо него с первой минуты вышел играть Лисакович.

Во время загрузки произошла ошибка.

Наверняка в головах поклонников «Химок» перед объявлением составов назревал вопрос — попадут ли новички Мирзов и Глушаков в старт. Оказалось, что нет. Зато обоих включили в заявку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч в Черкизово начался с сумбура. Соперники не могли наладить игру впереди, носились по полю и щедро отоваривали друг друга по ногам. Закономерным итогом этого отрезка стала желтая карточка, показанная защитнику «Химок» Данилкину уже на 9-й минуте.

Локомотив (Москва)

Постепенно «Локомотив» забрал мяч под контроль и начал исправно душить «Химки» регулярными атаками. Через центр прорвать плотную оборону гостей у хозяев не получалось — приходилось бить издали. Зато проходили прострелы и навесы с флангов. В одной из таких атак мог забить Миранчук, но мяч после его удара поймал голкипер Лантратов. Лисаковичу тоже не повезло — он пробил головой выше ворот.

Российская Премьер-Лига

Впрочем, вторым шансом белорусский форвард распорядился гораздо лучше. После навеса с углового Чорлука сделал скидку Лисаковичу, а тот с линии ворот вколотил мяч в сетку. Этот гол стал дебютным для нападающего в составе «Локо».

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Череду атак хозяев в первом тайме смог прервать лишь Ведран Чорлука. Находясь вдали от мяча, защитник неожиданно завалился на газон и попросил замену. В итоге вместо капитана железнодорожников на поле вышел Куликов.

В концовке первой половины игры «Локо» по-прежнему позиционно пытался вскрыть оборону «Химок». Гостей же за весь тайм хватило лишь на несколько сносных контратак и пару неопасных ударов издали.

Тем не менее в начале второго тайма подмосковная команда неожиданно преобразилась. В перерыве Черевченко заменил Куата на Глушакова, и буквально в первой же атаке после свистка о возобновлении матча гости забили. Идову отправил Кухарчука в забег по левому флангу, тот прострелил вдоль лицевой линии, а Боженов расстрелял пустые ворота.

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На это «Локомотив» ответил голом Игнатьева. Откликнувшись на подачу Миранчука, защитник послал мяч головой под перекладину.

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Чтобы вновь сравнять счет, Игорь Черевченко усилил полузащиту и нападение «Химок» Конате и Мирзовым. В результате у гостей начал держаться мяч, появилось движение впереди. Короткими быстрыми передачами гости стали вспарывать оборону хозяев. Команда Черевченко была так настойчива, что «Локомотиву» пришлось прижатсья к своим воротам. Последние 20 минут игры хозяева владели мячом лишь 35% времени.

Особенно активными в этот отрезок оказались Мирзов и Глушаков. Денис был связующим звеном между обороной и атакой и регулярно находил партнеров по команде дальними передачами. А Резиуан, по обыкновению, накручивал соперников на своем фланге, пытаясь обострить игру.

В концовке хозяева все-таки провели пару опасных контратак, в результате которых гостей выручил Лантратов. Но оттеснить от своих ворот гостей они так и не смогли.

Впрочем, «Локомотив» все равно выстоял, вырвал три очка и приблизился к первой тройке РПЛ. Однако едва ли болельщики ждали такой игры от участника Лиги чемпионов в матче с аутсайдером.
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