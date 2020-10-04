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16:41 (мск), источник: ТАСС

Николич: Смолов и Чорлука должны восстановиться от травм за время паузы на матчи сборных

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» Ведран Чорлука и Федор Смолов должны успеть восстановиться от травм за время паузы на матчи сборных. Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявил главный тренер «Локомотива» Марко Николич.

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Источник: РИА "Новости"

Капитан и защитник «Локомотива» хорват Чорлука получил травму в первом тайме матча 10-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» (2:1), Смолов — за день до игры на тренировке.

«Смолов забивал в двух последних матчах, поэтому мы на него рассчитывали сегодня, но он вчера на тренировке получил микротравму, — сказал Николич. — Что касается капитана команды, то он сегодня был вынужден уйти с поля в первом тайме, что сказалось на нашей игре».

«Но ничего серьезного, надеюсь, они будут с нами уже после перерыва [на матчи сборных] », — отметил тренер.

После 10-го тура в чемпионате страны наступит пауза на матчи сборных, национальная команда России проведет три встречи.

Следующий матч в чемпионате России «Локомотив» сыграет дома против «Уфы». Дата встречи определится позднее.

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