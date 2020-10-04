Николич: Смолов и Чорлука должны восстановиться от травм за время паузы на матчи сборных

Источник: РИА "Новости"

Капитан и защитник «Локомотива» хорват Чорлука получил травму в первом тайме матча 10-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» (2:1), Смолов — за день до игры на тренировке.

«Смолов забивал в двух последних матчах, поэтому мы на него рассчитывали сегодня, но он вчера на тренировке получил микротравму, — сказал Николич. — Что касается капитана команды, то он сегодня был вынужден уйти с поля в первом тайме, что сказалось на нашей игре».

«Но ничего серьезного, надеюсь, они будут с нами уже после перерыва [на матчи сборных] », — отметил тренер.

После 10-го тура в чемпионате страны наступит пауза на матчи сборных, национальная команда России проведет три встречи.