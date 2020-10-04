«Рубин» и «Ахмат» сыграли вничью в матче чемпионата России

Источник: Спорт РИА Новости

Матч в Казани завершился со счетом 1:1. Гол у «Рубина» на 53-й минуте забил Хвича Кварацхелия. «Ахмат» отыгрался благодаря точному удару Георгия Мелкадзе с пенальти на 80-й минуте. На 68-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич.

Казанцы набрали 15 очков и остались на восьмом месте в турнирной таблице, у «Ахмата» 14 очков и десятое место.