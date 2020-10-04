Глушаков назвал себя главным ньюсмейкером в российском футболе

Источник: Спорт РИА Новости

Глушаков перешёл в подмосковный клуб на правах свободного агента 1 октября. В течение текущего сезона «Химки» дважды меняли главного тренера и руководящий состав клуба.

Полузащитник по телефону сказал, что его не смущают инфоповоды вокруг подмосковного клуба: «Я, по-моему, уже два года главный ньюсмейкер в российском футболе. Главное, чтобы я приносил в команду результат и хорошую игру. Это самое главное сейчас, а смеяться и прикалываться можно», — пояснил Глушаков.