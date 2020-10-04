«Спартак» отказался отпускать игрока сборной России в итальянский клуб
Московский «Спартак» отказался отпускать полузащитника Зелимхана Бакаева в итальянский «Торино».
Московский «Спартак» отказался отпускать полузащитника Зелимхана Бакаева в итальянский «Торино».
По информации источника, клуб серии А обращался к москвичам с предложением об аренде игрока. Руководство
А августе футболистом команды серии А стал другой хавбек сборной России — Алексей Миранчук. Футболист подписал контракт с «Аталантой».
24-летний Бакаев — воспитанник «Спартака». В нынешнем сезоне футболист провел 11 матчей в составе