«Спартак» отказался отпускать игрока сборной России в итальянский клуб

По информации источника, клуб серии А обращался к москвичам с предложением об аренде игрока. Руководство красно-белых заблокировало переход. Трансферная стоимость Бакаева оценивается порталом Transfermarkt.de в 9 миллионов евро.

А августе футболистом команды серии А стал другой хавбек сборной России — Алексей Миранчук. Футболист подписал контракт с «Аталантой».