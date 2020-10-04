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20:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Заболотный прибил «Ростов» ударом через себя. Карпин проиграл «Сочи»

В матче 10-го тура РПЛ сочинцы обыграли ростовчан (4:2).

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Источник: Спорт-Экспресс

Эхо 1:10

Вопросы Валерию Карпину о летней встрече «Сочи» и «Ростова» были неизбежны. Но главный тренер желто-синих на предматчевом флэш-интервью вел себя спокойно и подчеркивал, что 1:10 — дела прошлого сезона.

В текущем чемпионате у «Ростова» совсем другие задачи, подход РПЛ и Роспотребнадзора к коронавирусу уже совсем другой, но счет той встречи навсегда останется в статистике. И все матчи «Сочи» с «Ростовом» теперь будут ассоциироваться именно с 1:10. Хотя и в воскресной игре было много интересного.

Например, тактика ростовчан.

Как известно, Карпин после дебютного сезона в «Ростове» отказался от схемы с тремя защитниками и теперь строго ставит в состав четырех. У них могут меняться роли, но каркас всегда один.

Однако в Сочи «Ростов» играл по гибридной схеме, которая постоянно менялась — были и 4−2−3−1 и 3−4−3. По ходу первого тайма мозг гостей Норманн несколько раз получал указания от Карпина и передавал их партнерам, так что тактика «Ростова» плавала. Во многом перемены были связаны с возвращением Чистякова после травмы — он впервые с начала июля вышел в стартовом составе.

Правда, в перерыве Карпин разменял Чистякова на новичка Обухова. На то были причины: «Ростов» в первом тайме был чрезвычайно пассивен впереди. На неделе желто-синие отпустили Шомуродова в «Дженоа», но, учитывая последние матчи, узбекский форвард — не очень крупная потеря для команды. Шомуродов прекратил забивать в этом году, хотя был одним из лучших в минувшем сезоне.

«Сочи» без Федотова

«Сочи» уже можно назвать открытием чемпионата, ведь прошлогодний новичок реально борется за еврокубки. Но у южан был относительно простой календарь на старте, так что именно сейчас начинается их настоящая проверка. С «Краснодаром» «Сочи» сыграл вничью, хотя и пропустил в меньшинстве — был удален Заика. Красную карточку получил и главный тренер Владимир Федотов, из-за чего он смотрел воскресный матч с трибуны.

Но «Сочи» и без него выглядел отлично. В первом тайме, когда у «Ростова» постоянно менялась схема, а в нападении гуляло перекати-поле, хозяева реализовали угловой. Первый тайм, в целом, вышел ординарным и малособытийным — если сравнивать со вторым таймом.

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Спорное удаление Норманна

После перерыва началось настоящее представление, которое заставило всех забыть и о 1:10, и о Шомуродове, и о проблемах с газоном (да, на «Фиште» все еще огород). Замена Чистякова на Обухова помогла «Ростову»: новый форвард оттянул на себя внимание обороны, что позволило Ионову забить после прекрасной передачи Норманна. А потом норвежец получил красную карточку. Спорную: на нем сфолил Нобоа, и скандинав тут же побежал его отчитывать. Главный арбитр Евгений Турбин видел это и решил удалить Норманна, показав ему вторую желтую карточку.

«Ростов» вообще в этом матче нахватал много предупреждений, как и в прошлой встрече с «Арсеналом». И, как и в Туле, желто-синие доигрывали матч в меньшинстве. Желтую, а потом и красную получил даже Карпин.

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Однако все-таки этот матч запомнится не дисциплинарными наказаниями, а голами. При счете 1:1, сразу после удаления Норманна, «Сочи» впервые в матче реализовал большинство — блестящий мяч забил Юсупов.

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«Ростов», играя вдесятером, неожиданно сравнял счет. Причем сделал это Полоз — он же в печально известном летнем матче оформил дубль в ворота «Ростова» после выхода на замену.

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А затем начался бенефис Заболотного. Форвард «Сочи» в текущем чемпионате пока не забивал, последний его мяч датирован 8 июля (та самая гостевая встреча с «Зенитом»), но на подуставший «Ростов» выложился и подарил лиге один из красивейших мячей. Заболотный забил через себя!

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Гости, конечно, еще сопротивлялись, но сил на финише все-таки не хватило, а герой российских мемов забил второй мяч. «Сочи» все-таки победил и ушел на паузу всего в двух очках от первого места. Следующая игра у «Сочи» — против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

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Сочи
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