Заболотный прибил «Ростов» ударом через себя. Карпин проиграл «Сочи»
В матче 10-го тура РПЛ сочинцы обыграли ростовчан (4:2).
В матче 10-го тура РПЛ сочинцы обыграли ростовчан (4:2).
Вопросы Валерию Карпину о летней встрече «Сочи» и «Ростова» были неизбежны. Но главный тренер
В текущем чемпионате у «Ростова» совсем другие задачи, подход РПЛ и Роспотребнадзора к коронавирусу уже совсем другой, но счет той встречи навсегда останется в статистике. И все матчи «Сочи» с «Ростовом» теперь будут ассоциироваться именно с 1:10. Хотя и в воскресной игре было много интересного.
Например, тактика ростовчан.
Однако в Сочи «Ростов» играл по гибридной схеме, которая постоянно менялась — были и 4−2−3−1 и 3−4−3. По ходу первого тайма мозг гостей Норманн несколько раз получал указания от Карпина и передавал их партнерам, так что тактика «Ростова» плавала. Во многом перемены были связаны с возвращением Чистякова после травмы — он впервые с начала июля вышел в стартовом составе.
Правда, в перерыве Карпин разменял Чистякова на новичка Обухова. На то были причины: «Ростов» в первом тайме был чрезвычайно пассивен впереди. На неделе
«Сочи» уже можно назвать открытием чемпионата, ведь прошлогодний новичок реально борется за еврокубки. Но у южан был относительно простой календарь на старте, так что именно сейчас начинается их настоящая проверка. С «Краснодаром» «Сочи» сыграл вничью, хотя и пропустил в меньшинстве — был удален Заика. Красную карточку получил и главный тренер Владимир Федотов,
Но «Сочи» и без него выглядел отлично. В первом тайме, когда у «Ростова» постоянно менялась схема, а в нападении гуляло
После перерыва началось настоящее представление, которое заставило всех забыть и о 1:10, и о Шомуродове, и о проблемах с газоном (да, на «Фиште» все еще огород). Замена Чистякова на Обухова помогла «Ростову»: новый форвард оттянул на себя внимание обороны, что позволило Ионову забить после прекрасной передачи Норманна. А потом норвежец получил красную карточку. Спорную: на нем сфолил Нобоа, и скандинав тут же побежал его отчитывать. Главный арбитр Евгений Турбин видел это и решил удалить Норманна, показав ему вторую желтую карточку.
«Ростов» вообще в этом матче нахватал много предупреждений, как и в прошлой встрече с «Арсеналом». И, как и в Туле,
Однако
«Ростов», играя вдесятером, неожиданно сравнял счет. Причем сделал это Полоз — он же в печально известном летнем матче оформил дубль в ворота «Ростова» после выхода на замену.
А затем начался бенефис Заболотного. Форвард «Сочи» в текущем чемпионате пока не забивал, последний его мяч датирован 8 июля (та самая гостевая встреча с «Зенитом»), но на подуставший «Ростов» выложился и подарил лиге один из красивейших мячей. Заболотный забил через себя!
Гости, конечно, еще сопротивлялись, но сил на финише