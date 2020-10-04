«Динамо» — «Краснодар»: стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Краснодара» на матч 10-го тура РПЛ.
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Краснодара» на матч 10-го тура РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин, Грулёв, Лесовой, Шиманьски, Моро, Н`Жье.
Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Слепов, Рауш, Каборе, Терехов, Карапузов, Москвичёв, Школик, Комличенко.
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Газинский, Уткин, Вильена, Классон, Берг, Кабелла.
Запасные: Синицын, Городов, Камболов, Сперцян, Кайо, Сулейманов, Кутовой.
Встреча 10-го тура Российской