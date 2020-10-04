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21:03 (мск), источник: ТАСС

Карпин заявил, что не понимает, почему был удален после матча с «Сочи»

ТАСС, 4 октября. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин рассказал, что не понимает причины своего удаления после финального свистка в матче Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Комментарий специалиста приводит пресс-служба «Ростова».

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Ростов» уступил в гостях «Сочи» (2:4) в матче 10-го тура РПЛ. На 60-й минуте Карпин получил предупреждение за разговоры с резервным арбитром. По окончании игры Карпин начал беседовать с главным арбитром Евгением Турбиным и получил красную карточку.

«Я спросил у судьи после игры, почему показывают карточку [Алексею] Козлову за игру высоко поднятой ногой, а игроку “Сочи” на [Кенто] Хасимото, где нога еще выше поднята, — не показывают? На это судья начал улыбаться, я спросил, почему он улыбается, а судья показал красную карточку, — заявил Карпин. — За что желтую показал, я тоже не понял: я разговаривал с резервным арбитром в нормальном тоне, спрашивал, почему за одни фолы дают желтые карточки нам, а другой команде за такие же не дают — он показал желтую карточку».

Также Карпин остался недоволен удалением хавбека его команды Маттиаса Норманна.

«Естественно не согласен [с удалением]. За то, что Норманн быстро встал, не дотронувшись не до кого, а ему показывают вторую желтую — у меня вопросы. Фол Козлова за высоко поднятую ногу — желтая карточка, а футболист “Сочи” против Хаcимото сыграл так же высоко поднятой ногой, но Хаcимото не упал на землю и не стал корчиться — это не желтая. Значит, надо падать и симулировать, что тебя задели по лицу, видимо так», — заключил Карпин.

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