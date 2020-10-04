Карпин заявил, что не понимает, почему был удален после матча с «Сочи»

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Ростов» уступил в гостях «Сочи» (2:4) в матче 10-го тура РПЛ. На 60-й минуте Карпин получил предупреждение за разговоры с резервным арбитром. По окончании игры Карпин начал беседовать с главным арбитром Евгением Турбиным и получил красную карточку.

«Я спросил у судьи после игры, почему показывают карточку [Алексею] Козлову за игру высоко поднятой ногой, а игроку “Сочи” на [Кенто] Хасимото, где нога еще выше поднята, — не показывают? На это судья начал улыбаться, я спросил, почему он улыбается, а судья показал красную карточку, — заявил Карпин. — За что желтую показал, я тоже не понял: я разговаривал с резервным арбитром в нормальном тоне, спрашивал, почему за одни фолы дают желтые карточки нам, а другой команде за такие же не дают — он показал желтую карточку».

Также Карпин остался недоволен удалением хавбека его команды Маттиаса Норманна.