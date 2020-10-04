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22:38 (мск), источник: Sport24

«Динамо» разбило «Краснодар» и определилось с новым тренером. Бувач везет в Россию немца, которого ценит Клопп

2:0 на «ВТБ Арене».

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Источник: Sport24

Александр Кульчий может стать первым тренером «Динамо» со стопроцентной статистикой побед: после отставки Кирилла Новикова он стал и. о. и качественно воспользовался шансом.

«Краснодар» до сих пор не отошел после эпохальной победы над ПАОК и первой в своей истории жеребьевки ЛЧ: против разобранного «Динамо» команда Мусаева выдала самую слабую игру сезона.

Уже в первом тайме «Краснодар» напоролся на отличную контратаку «Динамо»: Шиманьски протащил мяч и пальнул, Сафонов отбил перед собой, а Грулев вонзил в угол.

Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва привез Мартынович: защитник был первым на мяче, но подарил мяч Лесовому, который выскочил один на один и уверенно перекинул Сафонова — 2:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кульчий победил в первом же матче, но не факт, что будет руководить «Динамо» в следующей игре. Во время встречи с «Краснодаром» появилась информация, что клуб определился с кандидатурой нового тренера — как сообщает «Чемпионат», это Сандро Шварц.

Шварцу 41 год. Он креатура спортивного директора Желько Бувача, который в поисках замены Новикову прошерстил немецкий рынок.

С лета 2017 года по ноябрь 2019-го Сандро руководил «Майнцем», который возглавил так же, как Новиков «Динамо»: до приглашения в основу Шварц долго работал в системе клуба с молодыми игроками.

Шварц любит атакующий футбол с мощным давлением и прессингом, а его лучшую характеристику год назад сформулировал Юрген Клопп: «В свободное время я люблю посмотреть матчи дортмундской “Боруссии”, так как по-прежнему связан с этим клубом. Три другие команды, за которыми мне нравится наблюдать: “Манчестер Сити”, “Барселона” и “Тоттенхэм”. Также смотрю игры “Вердера” и “Майнца”. Команда хорошо играет под руководством Сандро Шварца».

Динамо
2:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
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