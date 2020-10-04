«Динамо» разбило «Краснодар» и определилось с новым тренером. Бувач везет в Россию немца, которого ценит Клопп
2:0 на «ВТБ Арене».
2:0 на «ВТБ Арене».
Александр Кульчий может стать первым тренером «Динамо» со стопроцентной статистикой побед: после отставки Кирилла Новикова он стал и. о. и качественно воспользовался шансом.
«Краснодар» до сих пор не отошел после эпохальной победы над ПАОК и первой в своей истории жеребьевки ЛЧ: против разобранного «Динамо» команда Мусаева выдала самую слабую игру сезона.
Уже в первом тайме «Краснодар» напоролся на отличную контратаку «Динамо»: Шиманьски протащил мяч и пальнул, Сафонов отбил перед собой, а Грулев вонзил в угол.
После перерыва привез Мартынович: защитник был первым на мяче, но подарил мяч Лесовому, который выскочил один на один и уверенно перекинул Сафонова — 2:0.
Кульчий победил в первом же матче, но не факт, что будет руководить «Динамо» в следующей игре. Во время встречи с «Краснодаром» появилась информация, что клуб определился с кандидатурой нового тренера — как сообщает «Чемпионат», это Сандро Шварц.
Шварцу 41 год. Он креатура спортивного директора Желько Бувача, который в поисках замены Новикову прошерстил немецкий рынок.
С лета 2017 года по ноябрь 2019-го Сандро руководил «Майнцем», который возглавил так же, как Новиков «Динамо»: до приглашения в основу Шварц долго работал в системе клуба с молодыми игроками.
Шварц любит атакующий футбол с мощным давлением и прессингом, а его лучшую характеристику год назад сформулировал Юрген Клопп: «В свободное время я люблю посмотреть матчи дортмундской “Боруссии”, так как