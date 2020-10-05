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10:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» и «Спартак» остались лидерами после 10‑го тура РПЛ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Михаил Гончаров. Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» продолжают идти наверху турнирной таблицы по итогам 10‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ). Также на выходных футболисты «Сочи» забили четыре мяча «Ростову», а полузащитник Денис Глушаков дебютировал в составе подмосковных «Химок».

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Источник: РИА "Новости"

Матчи 11‑го тура пройдут после паузы на игры национальных сборных.

ЦСКА в меньшинстве увез три очка из Екатеринбурга

Футболисты ЦСКА радуются забитому мячу | Источник: РИА "Новости"

Десятый тур начался четырьмя матчами в субботу. В первой по счету игре «Уфа» и «Ротор» не смогли забить другу другу (0:0). Главный тренер волгоградской команды Александр Хацкевич не смог принять участие в матче, так как в день вылета на игру почувствовал себя плохо — у него было повышенное давление. Его обязанности исполнял старший тренер Максим Шацких. Также в этом матче к команде присоединились несколько игроков, которые ранее были изолированы из-за наличия коронавирусной инфекции. «Уфа» с шестью очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая лишь «Ротор» (3).

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Следом «Тамбов» на своём поле принимал тульский «Арсенал». Хозяева, проигрывавшие по ходу матча, вырвали ничью в концовке встречи благодаря точному удару с пенальти Валерия Чуперки — 1:1. «Тамбов» с восемью очками идет в таблице 13-м, «Арсенал» расположился строчкой выше (9).

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ЦСКА в Екатеринбурге взял три очка в матче с «Уралом» (2:0). В составе армейцев отличились Бактиер Зайнутдинов и Константин Марадишвили, забив свои первые мячи в составе «красно-синих». Армейцы с 49-й минуты играли вдесятером после удаления защитника Хёрдура Магнуссона. ЦСКА (19 очков) вышел на третье место в турнирной таблице, «Урал» (10) — 11-й.

Что касается удаления, мы более зло подошли к этому моменту. Мы усилили наш уровень игры. Важно, что тут же на поле появились лидеры, которые в равных составах, может быть, не были заметны. И Баха (Зайнутдинов) очень хорошо проявил себя, и (Никола) Влашич, когда создал второй голевой момент, и Костя Марадишвили.
Виктор Гончаренко
главный тренер ЦСКА

«Обидно такие матчи проигрывать. Когда добиваешься численного преимущества, надо пытаться дожимать соперника. Не могу понять, что произошло, почему-то попятились, сели в свою штрафную, за три минуты пропустили два мяча», ‑ объяснял действия своей команды главный тренер «Урала» Юрий Матвеев.

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«Спартак» ушел от поражения в концовке встречи

Главной встречей тура считался матч «Спартака» и «Зенита» (1:1). Команды подходили к очной встрече в статусе лидеров, такими после нее и остались. Спартаковцы вырвали ничью благодаря голу Эсекеля Понсе, у петербургской команды отличился Александр Ерохин. «Сине-бело-голубые», набравшие 21 очков, возглавляют таблицу, опережая москвичей по дополнительным показателям.

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В составе «красно‑белых» не смог сыграть Александр Кокорин. Экс‑форвард «Зенита» перед матчем с бывшей командой получил мышечную травму. «Саша мог сыграть, сделав определённые процедуры, но тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста. Чемпионат решается не в этой игре, поэтому считаю, что штаб поступил правильно», ‑ рассказал генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

Игровой момент матча "Спартак" — "Зенит" | Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что расстроен исходом встречи. «Если Доменико Тедеско сказал, что немного расстроился из-за ничьи, то мы много и сильно расстроились, потому что по статистике и по ударам в створ мы были впереди. Было много спасений Максименко, не смогли забить второй гол, было допущено много ошибок в разных ситуациях. Ошибка была и в случае с забитым голом “Спартака”, хотя нельзя отказать Кралу в том, что он выбрался из окружения трех защитников и смог отдать точный пас на Понсе, который очень хорошо пробил впритирку к штанге», — сказал Медведев.

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Капитан «Зенита» Артем Дзюба получил сильный ушиб в игре, об этом сообщил главный тренер команды Сергей Семак. Он также заявил, что его футболистам не хватало концентрации во втором тайме: «“Спартак” играл дома, активно, агрессивно, но мы были к этому готовы. Наши моменты были опасными, поэтому “Спартак” начал играть ниже, у нас появилось преимущество в контроле мяча. Были моменты, подходы, но пропустили опасный стандарт и сами себя обрезали, сами привезли гол. Нам не хватало концентрации во втором тайме».

«Динамо» берет три очка без Новикова

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков | Источник: РИА "Новости"

В воскресенье полузащитник «Химок» Глушаков дебютировал за свою новую команду во встрече против московского «Локомотива» (1:2). «Локомотив» набрал 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «Химок» шесть баллов и 14-я строчка. «Свои качества (на поле) не хотел бы оценивать. Пусть это делают тренерский штаб и партнеры по команде или люди, знающие российский футбол, у нас их много. Был бы доволен (дебютом), если бы команда выиграла. Да, были хорошие моменты, но также есть и плохие. Просто были ошибки, которые есть у всех», — сказал Глушаков.

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Игроки «Сочи» продолжают удивлять своей уверенной игрой. В 10‑м туре они обыграли «Ростов» со счетом 4:2. Главный тренер дончан Валерий Карпин был удален после окончания матча за споры с главным арбитром Евгением Турбиным. «Естественно, я не согласен с удалением Норманна. У одной команды восемь карточек, у другой — всего одна. У меня вопросы по удалению Норманна. Козлову дали желтую, а за аналогичное нарушение на Хашимото не дали карточку. Наверное, надо падать и симулировать. У меня был вопрос к судье по этому конкретному моменту, на что судья улыбнулся и сказал: “Идите отсюда”. Я спросил: “А чего вы улыбаетесь?”, и после этого он показал красную», — сказал Карпин.

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«Сочи», в составе которого в воскресенье дублем отметился Антон Заболотный, набрал 19 очков и поднялся на четвертое место, «Ростов» (17) располагается на седьмой строчке.

Футболисты казанского «Рубина» и грозненского «Ахмата» в своем матче сыграли вничью (1:1). На 68-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич. Казанцы набрали 15 очков и идут на девятом месте, «Ахмата» (14) — строчкой ниже.

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Футболисты "Динамо" радуются забитому мячу Вячеслава Грулёва | Источник: РИА "Новости"

Завершающим матчем тура стала встреча между московским «Динамо» и «Краснодаром», где «бело‑голубые» смогли взять три очка (2:0). Эта встреча стала первой для команды после отставки главного тренера Кирилла Новикова. В игре с краснодарцами «Динамо» руководил Александр Кульчий.

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«Постарался найти какие-то слова после плохого матча с “Химками”. Понятно, что было непросто после ухода Кирилла Новикова, но победа ‑ это заслуга ребят. Тренеры уходят и приходят, а команда будет всегда. Ребята понимают, что они выходят на поле и делают результат», ‑ сказал Кульчий.

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