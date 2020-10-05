«Зенит» и «Спартак» остались лидерами после 10‑го тура РПЛ
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Михаил Гончаров.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Михаил Гончаров.
Матчи 11‑го тура пройдут после паузы на игры национальных сборных.
Десятый тур начался четырьмя матчами в субботу. В первой по счету игре «Уфа» и «Ротор» не смогли забить другу другу (0:0). Главный тренер волгоградской команды Александр Хацкевич не смог принять участие в матче, так как в день вылета на игру почувствовал себя плохо — у него было повышенное давление. Его обязанности исполнял старший тренер Максим Шацких. Также в этом матче к команде присоединились несколько игроков, которые ранее были изолированы
Следом «Тамбов» на своём поле принимал тульский «Арсенал». Хозяева, проигрывавшие по ходу матча, вырвали ничью в концовке встречи благодаря точному удару с пенальти Валерия Чуперки — 1:1. «Тамбов» с восемью очками идет в таблице 13-м, «Арсенал» расположился строчкой выше (9).
ЦСКА в Екатеринбурге взял три очка в матче с «Уралом» (2:0). В составе армейцев отличились Бактиер Зайнутдинов и Константин Марадишвили, забив свои первые мячи в составе «красно-синих». Армейцы с 49-й минуты играли вдесятером после удаления защитника Хёрдура Магнуссона. ЦСКА (19 очков) вышел на третье место в турнирной таблице, «Урал» (10) — 11-й.
Что касается удаления, мы более зло подошли к этому моменту. Мы усилили наш уровень игры. Важно, что тут же на поле появились лидеры, которые в равных составах, может быть, не были заметны. И Баха (Зайнутдинов) очень хорошо проявил себя, и (Никола) Влашич, когда создал второй голевой момент, и Костя Марадишвили.
«Обидно такие матчи проигрывать. Когда добиваешься численного преимущества, надо пытаться дожимать соперника. Не могу понять, что произошло,
Главной встречей тура считался матч «Спартака» и «Зенита» (1:1). Команды подходили к очной встрече в статусе лидеров, такими после нее и остались. Спартаковцы вырвали ничью благодаря голу Эсекеля Понсе, у петербургской команды отличился Александр Ерохин. «Сине-бело-голубые», набравшие 21 очков, возглавляют таблицу, опережая москвичей по дополнительным показателям.
В составе «красно‑белых» не смог сыграть Александр Кокорин. Экс‑форвард «Зенита» перед матчем с бывшей командой получил мышечную травму. «Саша мог сыграть, сделав определённые процедуры, но тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста. Чемпионат решается не в этой игре, поэтому считаю, что штаб поступил правильно», ‑ рассказал генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что расстроен исходом встречи. «Если Доменико Тедеско сказал, что немного расстроился
Капитан «Зенита» Артем Дзюба получил сильный ушиб в игре, об этом сообщил главный тренер команды Сергей Семак. Он также заявил, что его футболистам не хватало концентрации во втором тайме: «“Спартак” играл дома, активно, агрессивно, но мы были к этому готовы. Наши моменты были опасными, поэтому “Спартак” начал играть ниже, у нас появилось преимущество в контроле мяча. Были моменты, подходы, но пропустили опасный стандарт и сами себя обрезали, сами привезли гол. Нам не хватало концентрации во втором тайме».
В воскресенье полузащитник «Химок» Глушаков дебютировал за свою новую команду во встрече против московского «Локомотива» (1:2). «Локомотив» набрал 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «Химок» шесть баллов и 14-я строчка. «Свои качества (на поле) не хотел бы оценивать. Пусть это делают тренерский штаб и партнеры по команде или люди, знающие российский футбол, у нас их много. Был бы доволен (дебютом), если бы команда выиграла. Да, были хорошие моменты, но также есть и плохие. Просто были ошибки, которые есть у всех», — сказал Глушаков.
Игроки «Сочи» продолжают удивлять своей уверенной игрой. В 10‑м туре они обыграли «Ростов» со счетом 4:2. Главный тренер дончан Валерий Карпин был удален после окончания матча за споры с главным арбитром Евгением Турбиным. «Естественно, я не согласен с удалением Норманна. У одной команды восемь карточек, у другой — всего одна. У меня вопросы по удалению Норманна. Козлову дали желтую, а за аналогичное нарушение на Хашимото не дали карточку. Наверное, надо падать и симулировать. У меня был вопрос к судье по этому конкретному моменту, на что судья улыбнулся и сказал: “Идите отсюда”. Я спросил: “А чего вы улыбаетесь?”, и после этого он показал красную», — сказал Карпин.
«Сочи», в составе которого в воскресенье дублем отметился Антон Заболотный, набрал 19 очков и поднялся на четвертое место, «Ростов» (17) располагается на седьмой строчке.
Футболисты казанского «Рубина» и грозненского «Ахмата» в своем матче сыграли вничью (1:1). На 68-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич. Казанцы набрали 15 очков и идут на девятом месте, «Ахмата» (14) — строчкой ниже.
Завершающим матчем тура стала встреча между московским «Динамо» и «Краснодаром», где «бело‑голубые» смогли взять три очка (2:0). Эта встреча стала первой для команды после отставки главного тренера Кирилла Новикова. В игре с краснодарцами «Динамо» руководил Александр Кульчий.
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