«Просто спросил»: Карпина удалили после матча «Сочи» — «Ростов»

Источник: РИА "Новости"

Драма имени Заболотного

Воскресный вечер выдался на редкость сенсационным даже по меркам такой непредсказуемой игры, как футбол. «Астон Вилла» громит «Ливерпуль», «Тоттенхэм» уничтожает «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (6:1), а кризисное «Динамо» уверенно побеждает «Краснодар», только что пробившийся на групповой этап Лиги чемпионов (2:0). Не стал исключением и матч «Сочи» — «Ростов», который развивался как настоящее остросюжетное кино, постепенно повышая накал эмоций.

Сначала хозяева выходили вперед, а подопечные Валерия Карпина догоняли.

При счете 2:1 в пользу черноморцев (за «Сочи» к тому моменту отличились Никита Бурмистров и Артур Юсупов, а за «Ростов» — Алексей Ионов) произошел резкий сюжетный поворот — удаление в составе гостей.

Матиас Норманн оказался взбешен тем фактом, что Кристиан Нобоа влетел в него обеими ногами, и кинулся за обидчиком сразу, как только сумел вернуть себе вертикальное положение.

Никакого рукоприкладства, к счастью, не произошло, но судья Евгений Турбин наказал обоих участников конфликта желтыми карточками. В случае с Норманном она оказалась второй — так «Ростов» и остался в меньшинстве.

Несмотря на это обстоятельство, желто-синие проявили характер и на 74-й минуте сравняли счет усилиями Дмитрия Полоза (2:2). Казалось, что теперь подопечные Карпина на моральном подъеме дожмут своего оппонента или, по крайней мере, не упустят ничьей. Но не тут-то было.

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Совершенно внезапно сыграла карта Антона Заболотного, давно превратившегося в мем среди любителей футбола из-за своего умения упускать моменты. Его в шутку называют величайшим игроком в истории человечества, однако в этот вечер нападающий действительно превзошел все ожидания.

Во-первых, он забил победный мяч «Сочи» (3:2) в падении через себя, заставив партнеров схватиться за голову от изумления. А во-вторых, Заболотный поставил в матче твердую точку, оформив дубль за шесть минут, что лишило «Ростов» последней надежды даже на ничейный исход.

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Драма имени Карпина

Не меньше Заболотного привлек к себе внимание Валерий Карпин. Еще по ходу матча он получил желтую карточку за споры с арбитром, а после встречи решил снова подойти к судье и предъявить претензии. В итоге Турбин показал ему второй «горчичник», удалив наставника «Ростова» уже после финального свистка. Это будет иметь такие же последствия, как и любое другое удаление, — Карпин пропустит следующую игру своей команды (против «Ахмата» на выезде).

На пресс-конференции специалист тоже был не доволен:

У нашей команды много желтых карточек, а у «Сочи» нет (хозяева поля получили один «горчичник», «Ростов» — восемь). Я спросил у арбитра после матча, почему он показал карточку Козлову за игру высоко поднятой ногой, а игроку «Сочи» на Хашимото, где нога еще выше поднята — не показал? В ответ он начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается, а судья показал красную карточку. Валерий Карпин главный тренер «Ростова»

«За что мне до этого желтую дали, я также не понял. В тот момент разговаривал с резервным арбитром в нормальном тоне, спрашивал, почему за одни фолы дают желтые карточки нам, а другой команде за такие же — нет. И он показал мне желтую», — объяснил Карпин.

Также Карпин заявил, что не согласен с удалением Норманна, поскольку тот лишь «быстро встал, не дотронувшись ни до кого».

Так подошел к концу этот напряженный футбольный вечер с разгромами, поражениями и разбирательствами как на поле, так и вне его. Но то ли еще будет.