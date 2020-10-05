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13:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин: Было бы прекрасно сыграть за футбольное «Динамо» хотя бы минуту

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что готов выйти на поле в матче московского футбольного клуба «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Овечкин посетил матч «Динамо» против «Краснодара» (2:0) и объявил на стадионе стартовый состав «бело-голубых».

«Всё шикарно, думаю, болельщики, которые пришли на стадион, получили удовольствие, — сказал Овечкин, слова которого приводит пресс-служба “Динамо”. — Главное, что команда победила. Всё шикарно, все рады, все довольны. Главное, что команда довольна. Было важно психологически одержать победу».

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«Жду контракта (с “Динамо”)», — пошутил российский хоккеист. На вопрос, на какой позиции в команде он хотел бы сыграть, Овечкин ответил: «Да на любой! Выйти на минуту в конце игры, было бы супер».

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Динамо
2:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
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