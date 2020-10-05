Овечкин: Было бы прекрасно сыграть за футбольное «Динамо» хотя бы минуту

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Овечкин посетил матч «Динамо» против «Краснодара» (2:0) и объявил на стадионе стартовый состав «бело-голубых».

«Всё шикарно, думаю, болельщики, которые пришли на стадион, получили удовольствие, — сказал Овечкин, слова которого приводит пресс-служба “Динамо”. — Главное, что команда победила. Всё шикарно, все рады, все довольны. Главное, что команда довольна. Было важно психологически одержать победу».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc5244baf2b86092ce7a" data-vnd="bc5244baf2b86092ce7a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc5244baf2b86092ce7a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Жду контракта (с “Динамо”)», — пошутил российский хоккеист. На вопрос, на какой позиции в команде он хотел бы сыграть, Овечкин ответил: «Да на любой! Выйти на минуту в конце игры, было бы супер».