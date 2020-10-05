Овечкин: Было бы прекрасно сыграть за футбольное «Динамо» хотя бы минуту
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что готов выйти на поле в матче московского футбольного клуба «Динамо».
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что готов выйти на поле в матче московского футбольного клуба «Динамо».
В воскресенье Овечкин посетил матч «Динамо» против «Краснодара» (2:0) и объявил на стадионе стартовый состав «бело-голубых».
«Всё шикарно, думаю, болельщики, которые пришли на стадион, получили удовольствие, — сказал Овечкин, слова которого приводит
«Жду контракта (с “Динамо”)», — пошутил российский хоккеист. На вопрос, на какой позиции в команде он хотел бы сыграть, Овечкин ответил: «Да на любой! Выйти на минуту в конце игры, было бы супер».