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14:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Хотел кумыс сделать». Болевой захват от Зайнутдинова в матче РПЛ взорвал соцсети

Это был его шестой матч за «армейцев».

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Источник: РИА "Новости"

В гостевом матче десятого тура российской премьер-лиги с «Уралом» футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов отметился не только первым голом за ЦСКА, но и самоотверженными действиями на поле, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В объективы камер попало одно из его единоборств, взорвавшее соцсети.

«Ауч. Болевой захват от Зайнутдинова», — подписал видео «Матч ТВ».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ну и комментарии подписчиков к нему получились соответствующими:

«Еще один в компанию к Дзюбе и Азмуну».

«Хотел кумыс сделать».

«В Казахстане этому не учат».

«Азиаты, они такие».

«Пусть в “Спартак” переходит, там будут рады».

«Боевой казах».

«Это национальный вид спорта — «Қазақша күрес».

«Гаскойн и Джонс взяли бы на вооружение в свое время».

«Драчун».

Отметим, что ЦСКА в меньшинстве победил «Урал» — 2:0.

Для 22-летнего Зайнутдинова, отыгравшего все 90 минут, это был шестой матч за московский клуб. Ранее хавбек сыграл против «Краснодара» (1:1), «Ахмата» (3:0), «Спартака» (3:1), «Уфы» (1:0) и «Локомотива» (0:1).

Урал
0:2
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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