«Хотел кумыс сделать». Болевой захват от Зайнутдинова в матче РПЛ взорвал соцсети
Это был его шестой матч за «армейцев».
Это был его шестой матч за «армейцев».
В гостевом матче десятого тура российской
В объективы камер попало одно из его единоборств, взорвавшее соцсети.
«Ауч. Болевой захват от Зайнутдинова», — подписал видео «Матч ТВ».
Ну и комментарии подписчиков к нему получились соответствующими:
«Еще один в компанию к Дзюбе и Азмуну».
«Хотел кумыс сделать».
«В Казахстане этому не учат».
«Азиаты, они такие».
«Пусть в “Спартак” переходит, там будут рады».
«Боевой казах».
«Это национальный вид спорта — «Қазақша күрес».
«Гаскойн и Джонс взяли бы на вооружение в свое время».
«Драчун».
Отметим, что ЦСКА в меньшинстве победил «Урал» — 2:0.
Для 22-летнего Зайнутдинова, отыгравшего все 90 минут, это был шестой матч за московский клуб. Ранее хавбек сыграл против «Краснодара» (1:1), «Ахмата» (3:0), «Спартака» (3:1), «Уфы» (1:0) и «Локомотива» (0:1).