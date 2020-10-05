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18:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин сравнил футболиста «Спартака» со своим енотом

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал игру полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова в матче против санкт-петербургского «Зенита».

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Команды встретились в субботу в рамках 10-го тура чемпионата России по футболу. Матч завершился со счетом 1:1, Урунов провел на поле 85 минут и не отметился результативными действиями.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Игра сюжетно удалась, в ней не было удивительных ляпов, команды сыграли достаточно собранно. Другое дело, что собранность не для всех означает качество игры. Я вот абсолютно уверен, что Остон Урунов очень собранно провел матч, но вместе с тем… Никак не хочу, чтобы сравнение было обидным, ведь любого человека можно сравнить с животным. Но вот такую сосредоточенность я наблюдаю у своего енота, когда он с невероятно сосредоточенным видом делает что-то совершенно немыслимое и бесполезное», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

Спартак (Москва)

Он также выразил надежду, что Урунов в дальнейшем «будет двигаться как-то более разумно и не сам по себе». «Все-таки человек новый, приехал издалека», — добавил Уткин.

Зенит (Санкт-Петербург)

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в августе. За московскую команду 19-летний узбекистанец сыграл в шести матчах, забив один гол.

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