Уткин сравнил футболиста «Спартака» со своим енотом

«Игра сюжетно удалась, в ней не было удивительных ляпов, команды сыграли достаточно собранно. Другое дело, что собранность не для всех означает качество игры. Я вот абсолютно уверен, что Остон Урунов очень собранно провел матч, но вместе с тем… Никак не хочу, чтобы сравнение было обидным, ведь любого человека можно сравнить с животным. Но вот такую сосредоточенность я наблюдаю у своего енота, когда он с невероятно сосредоточенным видом делает что-то совершенно немыслимое и бесполезное», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.