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17:08 (мск), источник: ТАСС

Черчесов отметил пользу ничьей в матче «Спартак» — «Зенит» для сборной России

ТАСС, 5 октября. Ничья в матче 10-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» полезна для сборной России, поскольку у игроков обеих команд после этой встречи нет негатива. Такое мнение высказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, слова которого приводит пресс-служба сборной.

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Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся 3 октября в Москве на «Открытие-Арене», встреча завершилась со счетом 1:1. В сборную России для подготовки к октябрьским матчам вызваны по пять футболистов из каждой команды — Георгий Джикия, Илья Кутепов, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин и Александр Соболев из «Спартака», а также Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и Артем Дзюба из «Зенита».

Спартак (Москва)

«Начало сбора достаточно приятное, потому что “Краснодар” вышел в Лигу чемпионов, “Зенит” и “Спартак” поделили очки и нет негатива ни у одних, ни у вторых, — сказал Черчесов. — Единственное, что плохо — Петров и Смолов получили повреждения, но это рабочие моменты, которые мы практически на каждом сборе проходим. Их заменили Смольников и Комличенко. Ждем только Черышева, который сегодня прилетит; а так все в сборе».

Зенит (Санкт-Петербург)

В октябре сборная России проведет три матча в Москве. 8 октября состоится товарищеский матч против команды Швеции (начало — 19:30 мск). 11 и 14 октября команда в рамках группового этапа Лиги наций сыграет со сборными Турции и Венгрии. Обе встречи начнутся в 21:45 мск.

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1:1
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