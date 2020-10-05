Черчесов отметил пользу ничьей в матче «Спартак» — «Зенит» для сборной России

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся 3 октября в Москве на «Открытие-Арене», встреча завершилась со счетом 1:1. В сборную России для подготовки к октябрьским матчам вызваны по пять футболистов из каждой команды — Георгий Джикия, Илья Кутепов, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин и Александр Соболев из «Спартака», а также Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и Артем Дзюба из «Зенита».

«Начало сбора достаточно приятное, потому что “Краснодар” вышел в Лигу чемпионов, “Зенит” и “Спартак” поделили очки и нет негатива ни у одних, ни у вторых, — сказал Черчесов. — Единственное, что плохо — Петров и Смолов получили повреждения, но это рабочие моменты, которые мы практически на каждом сборе проходим. Их заменили Смольников и Комличенко. Ждем только Черышева, который сегодня прилетит; а так все в сборе».