Черчесов рассказал о переговорах футболиста сборной России Кузяева с «Локомотивом»
ТАСС, 5 октября. Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев еще не уладил все нюансы подписания контракта с московским «Локомотивом». Об этом на
ТАСС, 5 октября. Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев еще не уладил все нюансы подписания контракта с московским «Локомотивом». Об этом на
«Когда он приехал в сборную, у нас состоялся разговор, так как ситуация с его контрактом затягивалась, — сказал Черчесов. — Мне необходимо планировать состав, в связи с тем, что может возникнуть необходимость
Последним клубом Кузяева был петербургский «Зенит», за который полузащитник выступал с лета 2017 года, срок его контракта истек 31 июля. В составе клуба из
В составе сборной России Кузяев провел 23 матча, забив один гол. В 2018 году в составе национальной команде он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.