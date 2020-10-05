Черчесов рассказал о переговорах футболиста сборной России Кузяева с «Локомотивом»

«Когда он приехал в сборную, у нас состоялся разговор, так как ситуация с его контрактом затягивалась, — сказал Черчесов. — Мне необходимо планировать состав, в связи с тем, что может возникнуть необходимость куда-то уехать, а соглашения подписываются только на месте. Вчера, вроде, услышали, что “Локомотив” согласовал с ним контракт, но сегодня утром появилась другая информация. Понятно, что какие-то нюансы еще не улажены».