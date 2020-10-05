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17:23 (мск), источник: ТАСС

Черчесов рассказал о переговорах футболиста сборной России Кузяева с «Локомотивом»

ТАСС, 5 октября. Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев еще не уладил все нюансы подписания контракта с московским «Локомотивом». Об этом на Youtube-канале сборной России рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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Источник: РИА "Новости"

«Когда он приехал в сборную, у нас состоялся разговор, так как ситуация с его контрактом затягивалась, — сказал Черчесов. — Мне необходимо планировать состав, в связи с тем, что может возникнуть необходимость куда-то уехать, а соглашения подписываются только на месте. Вчера, вроде, услышали, что “Локомотив” согласовал с ним контракт, но сегодня утром появилась другая информация. Понятно, что какие-то нюансы еще не улажены».

Последним клубом Кузяева был петербургский «Зенит», за который полузащитник выступал с лета 2017 года, срок его контракта истек 31 июля. В составе клуба из Санкт-Петербуга он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка России. Также Кузяев играл за петрозаводскую «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик» и грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»).

В составе сборной России Кузяев провел 23 матча, забив один гол. В 2018 году в составе национальной команде он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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