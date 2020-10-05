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18:16 (мск), источник: ТАСС

Прядкин допустил возможность закрытия трибун на матчах РПЛ

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Возвращение ограничений вплоть до закрытия трибун на матчах Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) возможно. Об этом ТАСС заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы убеждены, что болельщики это душа футбола, — сказал Прядкин. — Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун».

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