Глава РПЛ заявил о фиксации нарушений мер безопасности во время матча «Спартак» — «Зенит»

«К сожалению, мы видим, что во время матчей РПЛ зрители зачастую игнорируют меры безопасности, не все соблюдают масочный режим. Ряд нарушений был зафиксирован и в ходе матча 10-го тура РПЛ между “Спартаком” и “Зенитом”. От имени лиги обращаюсь ко всем субъектам РПЛ с просьбой соблюдать ограничительные меры и постоянно вести разъяснительную работу с болельщиками. Безопасное проведение матчей со зрителями — в наших общих интересах», — сказал Прядкин.