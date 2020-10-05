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18:39 (мск), источник: ТАСС

Глава РПЛ заявил о фиксации нарушений мер безопасности во время матча «Спартак» — «Зенит»

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нарушения мер безопасности были зафиксированы на матче 10-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом». Об этом президент лиги Сергей Прядкин сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, мы видим, что во время матчей РПЛ зрители зачастую игнорируют меры безопасности, не все соблюдают масочный режим. Ряд нарушений был зафиксирован и в ходе матча 10-го тура РПЛ между “Спартаком” и “Зенитом”. От имени лиги обращаюсь ко всем субъектам РПЛ с просьбой соблюдать ограничительные меры и постоянно вести разъяснительную работу с болельщиками. Безопасное проведение матчей со зрителями — в наших общих интересах», — сказал Прядкин.

Матч «Спартак» — «Зенит» завершился ничьей — 1:1. Домашние матчи столичных клубов могут посещать до 30% зрителей от максимальной вместимости стадионов.

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