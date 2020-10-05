РПЛ — без болельщиков? В октябре трибунам грозит закрытие из-за коронавируса

Источник: РИА "Новости"

Если вы собирались сходить на футбол, самое время сделать это в ближайшее время — есть большая вероятность, что уже в этом месяце для болельщиков закроют доступ на стадионы. Подобное решение уже обсудили в руководстве Москвы — об этом «Чемпионату» сообщили источник в мэрии и собеседник, знакомый с ситуацией.

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На фоне новостей о переводе сотрудников крупных компаний на удалённую работу, введения режима самоизоляции для людей старше 65 и тех, у кого есть хронические заболевания, открытия резервных госпиталей в Москве — эта инициатива звучит вполне правдоподобно.

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А ещё варианты есть?

По нашей информации, власти обсуждали несколько вариантов развития ситуации — полное закрытие и постепенное снижение квоты вплоть до 10%. Все эти решения будут зависеть напрямую от решения руководства страны: поскольку предугадать точное увеличение больных невозможно.



Очевидно, что для клубов, которые уже немало потеряли из-за весеннего перерыва и невозможности полностью реализовывать билетную программу, перенести ещё один экономический удар совсем не хочется.

Что ждёт регионы?

Сейчас ситуация с коронавирусом ухудшилась по всей России — ежедневное число заболевших приблизилось к майским пикам. 5 октября — в пятёрке дней с наибольшим количеством инфицированных за сутки. В 23 регионах на фоне ухудшающейся ситуации вслед за Москвой и МО вернули прежние ограничения (самоизоляцию для лиц старше 65 и людей с хроническими заболеваниями). Если посмотреть на решения, которые принимались ранее, то сначала что-то вводил Сергей Собянин, а через день-два — руководители регионов.

В случае с футболом есть большая вероятность, что сокращение числа болельщиков или же полное закрытие трибун распространится на всю лигу (пусть и не день в день), а не только московские клубы.

А где-то уже повторно закрыли трибуны?

Во Франции на прошлой неделе квоту понизили с 5000 до 1000 — из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.