РПЛ — без болельщиков? В октябре трибунам грозит закрытие из-за коронавируса
Последний шанс на футбол?
Последний шанс на футбол?
Если вы собирались сходить на футбол, самое время сделать это в ближайшее время — есть большая вероятность, что уже в этом месяце для болельщиков закроют доступ на стадионы. Подобное решение уже обсудили в руководстве Москвы — об этом «Чемпионату» сообщили источник в мэрии и собеседник, знакомый с ситуацией.
На фоне новостей о переводе сотрудников крупных компаний на удалённую работу, введения режима самоизоляции для людей старше 65 и тех, у кого есть хронические заболевания, открытия резервных госпиталей в Москве — эта инициатива звучит вполне правдоподобно.
По нашей информации, власти обсуждали несколько вариантов развития ситуации — полное закрытие и постепенное снижение квоты вплоть до 10%. Все эти решения будут зависеть напрямую от решения руководства страны: поскольку предугадать точное увеличение больных невозможно.
Очевидно, что для клубов, которые уже немало потеряли
Сейчас ситуация с коронавирусом ухудшилась по всей России — ежедневное число заболевших приблизилось к майским пикам. 5 октября — в пятёрке дней с наибольшим количеством инфицированных за сутки. В 23 регионах на фоне ухудшающейся ситуации вслед за Москвой и МО вернули прежние ограничения (самоизоляцию для лиц старше 65 и людей с хроническими заболеваниями). Если посмотреть на решения, которые принимались ранее, то сначала
Во Франции на прошлой неделе квоту понизили с 5000 до 1000 —
Полина Куимова