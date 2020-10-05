«Карпина и “Ростов” в игре с “Сочи” уничтожил арбитр, это беспредел». Судейство 10-го тура
А Глушаков по делу возмущался судьями в матче с «Локомотивом». Разбираем работу арбитров с Игорем Федотовым.
А Глушаков по делу возмущался судьями в матче с «Локомотивом». Разбираем работу арбитров с Игорем Федотовым.
Главный матч 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенит» прошёл без судейского скандала, но избежать разговоров о своей работе арбитрам всё равно не удалось.
После матча с «Локомотивом» вопросы к судье возникли у новичка «Химок» Дениса Глушакова, а в матче с «Сочи» арбитр Турбин удалил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и Норманна. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой
Слово Федотову:
На этом матче работал Мешков, а на VAR — неопытный Амелин. Отметил бы два момента — правильный показ первой жёлтой карточки Жигулёву на 45+ минуте. Но он не показал ему вторую жёлтую на 54-й минуте, когда тот прыгал сзади в игрока «Уфы» — Мешков должен был удалять футболиста «Ротора». Также отметил бы момент на 92-й минуте — игрок «Ротора» ударил футболиста «Уфы» после подачи с фланга, после чего мяч ушёл в аут. Мешков должен был назначать 11-метровый удар в ворота «Ротора», но этого не сделал. Почему не полез VAR — тоже вопрос. Оценка Мешкова — 7,4.
Безбородов отработал хорошо, но я бы отметил момент на 65-й минуте. Безбородов находился в хорошей позиции и должен был видеть, как игрок «Тамбова», пытаясь сыграть в мяч, попал в ногу Хлучевичу. Арбитр продолжил игру, и мяч ушёл за пределы поля. А надо было показать игроку «Тамбова» жёлтую. Ногу он согнул, поэтому не красная. Что касается назначения 11-метрового удара, то здесь всё правильно — игрока «Тамбова» сбили. Оценка Безбородова — 8,3, я снизил её
Сначала разберём момент на 39-й минуте. Во время атаки ЦСКА защитник «Урала» Йовичич схватил за руку нападающего «армейцев». Также к игроку ЦСКА двигался Емельянов, была борьба в плечо. Нарушал правила именно Йовичич, а жёлтую Васильев показал Емельянову — перепутал игроков. А у Емельянова,
Был ещё момент на 37-й минуте — Йовичич в борьбе с Влашичем, лёжа поднимал ногу и попал хорвату в ногу. Это не красная, но арбитр вообще ничего не дал, а надо было показывать Йовичичу жёлтую за неспортивное поведение.
Следующий момент — 49-я минута и атака «Урала». В единоборстве с нападающим Магнуссон развернул его руками, и мы видим, что перед нападающим есть зона перед воротами. Так что красная карточка за лишение явной возможности забить гол показана верна. Оценка Васильева — 8,2.
На 13-й минуте Кукуян разобрался здорово — абсолютно нормальный момент. Карточка Сантосу по делу. Самое главное — арбитр справился с игрой, спорных моментов не было. Он управлял игрой, судил одинаково для обеих команд — хорошая работа Кукуяна. Но он задрал планку, так что если в других матчах он позволит себе лишнее, мы будем сравнивать его работу с работой на матче «Спартака» и «Зенита», а его планка может падать. Оценка у Кукуяна — 8,4.
Кукуляк оказался талантливым арбитром, но в плохом смысле этого слова. На 25-й минуте он не назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» — их игрок при подаче «Локомотива» врезал в падении Игнатьеву и сбил его. Почему VAR это не заметил — тоже вопрос, там сидел молодой Любимов. Нужно было назначать пенальти и показывать жёлтую.
После 80-й минуты началось вообще
Что касается гола Лисаковича, то никакого офсайда там не было — мяч был забит чисто. Оценка Кукуляка 7,8.
На 64-й минуте Москалёв должен был показывать игроку «Рубина» красную карточку. Йевтича надо было удалять за прыжок сзади прямой ногой, но арбитр показал только жёлтую, а VAR не вмешался. А на 68-й минуте Москалёв увидел то, чего не было, и показал вторую жёлтую Йевтичу. Игрок «Ахмата» нарисовал всё очень красиво, хотя нарушения там не было. Москалёва очень хорошо обманули. А 11-метровый на 79-й VAR назначил правильно, хотя момент должен был видеть главный арбитр — наступание было очевидным. Москалёв получает 7,4.
Работа Турбина — это беспредел,
Турбин погнал «Ростов» с первых минут. Уже на третьей минуте Норману попали рукой в голову, но Турбин продолжил игру. На пятой минуте во время атаки «Ростова» игрок «Сочи» умышленно сыграл рукой и сорвал перспективную атаку гостей, но судья не даёт жёлтую. Дальше смотрим на 57-ю минуту — шла подача «Ростова», Мевля сбил Обухова, который смотрел на мяч, при этом Мевля, скорее всего, и на ногу Обухову наступил. Но что делает Турбин? Свистит в другую сторону! Как Обухов может сбить сам себя? На 54-й минуте в Обухова опять врезались, и Турбин опять назначил фол в другую сторону.
А кульминацией, конечно, стал момент Нобоа — Норманн.
Левников провёл хороший матч, все карточки были по делу, судил одинаково в обе стороны. Его оценка — 8,4.
Максим Пахомов