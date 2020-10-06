«Зенит» отдал Ригони в аренду «Эльче»

Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года из аргентинского «Индепендьенте». Ранее он уже выступал в аренде в итальянских «Аталанте» и «Сампдории», откуда вернулся зимой. В сезоне-2020/21 он сыграл за «Зенит» восемь матчей.