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10:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» отдал Ригони в аренду «Эльче»

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Петербургский «Зенит» отдал аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони в аренду в «Эльче», сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.

Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года из аргентинского «Индепендьенте». Ранее он уже выступал в аренде в итальянских «Аталанте» и «Сампдории», откуда вернулся зимой. В сезоне-2020/21 он сыграл за «Зенит» восемь матчей.

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