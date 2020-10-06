«Спартаку» грозит штраф от РФС за количество болельщиков на матче с «Зенитом»
Московскому «Спартаку» грозит штраф
Московскому «Спартаку» грозит штраф
Об этом «Чемпионату» сообщили два источника в российском футболе, не связанных друг с другом.
Согласно регламенту РПЛ, с 1 августа 2020 года на матчи Российской
На официальном сайте Российской
Сразу после матча генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на предположения журналистов о том, что на матче присутствовало большее количество зрителей, чем разрешено регламентом: «Просто всё было так громко и красиво, поэтому казалось, что (болельщиков. — Прим. “Чемпионата”) так много».
Другой собеседник «Чемпионата» в РФС рассказал, что клуб могут оштрафовать за нарушение социальной дистанции, а также за превышение допустимого числа болельщиков, если в рапорте делегата матча было указано о превышении зрителей на матче. «Клубу может грозить денежный штраф в соответствии с 111-й статьёй дисциплинарного регламента РФС», — добавил собеседник.
Оба источника «Чемпионата» отметили, что наказание может последовать не сразу и не после ближайшего КДК РФС. При рассмотрении этоого вопроса комитет может использовать в качестве доказательств не только официальный рапорт делегата матча, но и материалы в СМИ, заявили собеседники.