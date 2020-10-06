«Спартаку» грозит штраф от РФС за количество болельщиков на матче с «Зенитом»

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Об этом «Чемпионату» сообщили два источника в российском футболе, не связанных друг с другом.

Согласно регламенту РПЛ, с 1 августа 2020 года на матчи Российской Премьер-Лиги допускается 50% зрителей от вместимости стадиона, а с 26 сентября возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8fe5fe75a7b24bdfd5fb" data-vnd="8fe5fe75a7b24bdfd5fb" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8fe5fe75a7b24bdfd5fb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На официальном сайте Российской Премьер-Лиги сообщается, что на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовало 17 150 зрителей. «Болельщиков, конечно, было больше», — сказал «Чемпионату» один из источников, отметив, что клуб могут наказать за несоблюдение санитарных норм.

Сразу после матча генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на предположения журналистов о том, что на матче присутствовало большее количество зрителей, чем разрешено регламентом: «Просто всё было так громко и красиво, поэтому казалось, что (болельщиков. — Прим. “Чемпионата”) так много».

Другой собеседник «Чемпионата» в РФС рассказал, что клуб могут оштрафовать за нарушение социальной дистанции, а также за превышение допустимого числа болельщиков, если в рапорте делегата матча было указано о превышении зрителей на матче. «Клубу может грозить денежный штраф в соответствии с 111-й статьёй дисциплинарного регламента РФС», — добавил собеседник.



Оба источника «Чемпионата» отметили, что наказание может последовать не сразу и не после ближайшего КДК РФС. При рассмотрении этоого вопроса комитет может использовать в качестве доказательств не только официальный рапорт делегата матча, но и материалы в СМИ, заявили собеседники.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hBfBIWYPNp4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.



Пресс-служба «Спартака» отказалась комментировать возможный штраф клубу.