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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартаку» грозит штраф от РФС за количество болельщиков на матче с «Зенитом»

Московскому «Спартаку» грозит штраф из-за возможного нарушения дисциплинарного регламента РФС.

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Об этом «Чемпионату» сообщили два источника в российском футболе, не связанных друг с другом.

Согласно регламенту РПЛ, с 1 августа 2020 года на матчи Российской Премьер-Лиги допускается 50% зрителей от вместимости стадиона, а с 26 сентября возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды.

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На официальном сайте Российской Премьер-Лиги сообщается, что на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовало 17 150 зрителей. «Болельщиков, конечно, было больше», — сказал «Чемпионату» один из источников, отметив, что клуб могут наказать за несоблюдение санитарных норм.

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Сразу после матча генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на предположения журналистов о том, что на матче присутствовало большее количество зрителей, чем разрешено регламентом: «Просто всё было так громко и красиво, поэтому казалось, что (болельщиков. — Прим. “Чемпионата”) так много».

Другой собеседник «Чемпионата» в РФС рассказал, что клуб могут оштрафовать за нарушение социальной дистанции, а также за превышение допустимого числа болельщиков, если в рапорте делегата матча было указано о превышении зрителей на матче. «Клубу может грозить денежный штраф в соответствии с 111-й статьёй дисциплинарного регламента РФС», — добавил собеседник.

Оба источника «Чемпионата» отметили, что наказание может последовать не сразу и не после ближайшего КДК РФС. При рассмотрении этоого вопроса комитет может использовать в качестве доказательств не только официальный рапорт делегата матча, но и материалы в СМИ, заявили собеседники.

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Пресс-служба «Спартака» отказалась комментировать возможный штраф клубу.

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