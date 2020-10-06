РПЛ: Посещаемость матча «Спартак» — «Зенит» вызвала беспокойство у властей
МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Посещаемость матча 10-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Посещаемость матча 10-го тура Тинькофф — Российской
«Посещаемость матча Российской
Согласно официальным данным, матч, завершившийся 3 октября со счетом 1:1, посетили 17 150 зрителей. Стадион «Открытие-арена» вмещает около 45 тыс. человек. Регламент предусматривает заполнение трибун не более чем на 30%.