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11:50 (мск), источник: ТАСС

РПЛ: Посещаемость матча «Спартак» — «Зенит» вызвала беспокойство у властей

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Посещаемость матча 10-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Зенит» вызвала обеспокоенность у органов власти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе премьер-лиги.

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«Посещаемость матча Российской премьер-лиги “Спартак” — “Зенит” вызвала обеспокоенность у органов государственной власти. Для уточнения всех данных РПЛ находится в контакте и со “Спартаком” как принимающей стороной, и с РФС», — говорится в сообщении.

Согласно официальным данным, матч, завершившийся 3 октября со счетом 1:1, посетили 17 150 зрителей. Стадион «Открытие-арена» вмещает около 45 тыс. человек. Регламент предусматривает заполнение трибун не более чем на 30%.

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