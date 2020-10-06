РПЛ: Посещаемость матча «Спартак» — «Зенит» вызвала беспокойство у властей

«Посещаемость матча Российской премьер-лиги “Спартак” — “Зенит” вызвала обеспокоенность у органов государственной власти. Для уточнения всех данных РПЛ находится в контакте и со “Спартаком” как принимающей стороной, и с РФС», — говорится в сообщении.