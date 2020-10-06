Ростислав Мурзагулов: ФК «Уфа» рано или поздно передадут в руки частного инвестора

«Клуб будет функционировать и все будет хорошо, — заверил корреспондента ИА “Башинформ” Ростислав Мурзагулов. — Другое дело, что подобные спортивные, культурные, музыкальные проекты могут существовать не за счет бюджетного, около бюджетного финансирования или за счет спонсоров, которые ориентированы на государство. Эти сферы привлекают зрителей, потребителей, покупателей и со временем “Уфа” должна все деньги зарабатывать сама, а без дополнительных вложений инвесторов это невозможно».
Глава совета директоров ФК «Уфа» отметил, что инвесторы вокруг команды «барражируют как акулы» и проект им нравится.
«Естественно, пока все переговоры приостановлены даже из-за того, что из-за границы сюда сложно прилететь. Это единственный правильный вариант развития, — сказал Ростислав Мурзагулов. — Переговоры ранее шли с серьезными и крупными компаниями. Их было не две, а три [одна российская — ред. ]».
По заверениям руководителя «Уфы», сейчас в клубе восстановилось финансирование от спонсоров [последнее время «горожане» «доедали» деньги от продажи игроков — ред. ], и в ближайшие две недели в команде могут появиться новички. По крайней мере, руководство клуба над этим работает.