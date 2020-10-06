В «Спартаке» заявили, что нет оснований не доверять данным по зрителям на игре с «Зенитом»

«Все нормально, никакого беспокойства у нашего клуба по этому поводу нет, — сказал Газизов. — Нет никаких оснований не доверять официальной статистике посещаемости».

Согласно официальным данным, матч, завершившийся 3 октября со счетом 1:1, посетили 17 150 зрителей. Стадион «Открытие-арена» вмещает около 45 тыс. человек. Регламент предусматривает заполнение трибун не более чем на 30%. Некоторые болельщики после матча усомнились в правильности официальной информации, по их мнению, на стадионе в день матча могло находиться больше зрителей.