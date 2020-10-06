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14:29 (мск), источник: ТАСС

В «Спартаке» заявили, что нет оснований не доверять данным по зрителям на игре с «Зенитом»

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Гендиректор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов заявил, что нет оснований не доверять официальной статистике посещаемости домашнего матча 10-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом». Свое мнение функционер высказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба премьер-лиги во вторник сообщила об обеспокоенности органов власти по поводу посещаемости матча на «Открытие-арене».

«Все нормально, никакого беспокойства у нашего клуба по этому поводу нет, — сказал Газизов. — Нет никаких оснований не доверять официальной статистике посещаемости».

Согласно официальным данным, матч, завершившийся 3 октября со счетом 1:1, посетили 17 150 зрителей. Стадион «Открытие-арена» вмещает около 45 тыс. человек. Регламент предусматривает заполнение трибун не более чем на 30%. Некоторые болельщики после матча усомнились в правильности официальной информации, по их мнению, на стадионе в день матча могло находиться больше зрителей.

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