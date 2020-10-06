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15:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокорин купил «Оку» ради красивых номеров и поставил их на свой Rolls-Royce

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин купил автомобиль «Ока» ради красивых номеров и поставил их на свой Rolls-Royce. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

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19
фотографий

По информации источника, футболист приобрел российский автомобиль 2003 года выпуска со знаками О009РР. 29-летний форвард выступает за «Спартак» под номером 9. До Кокорина «Окой» владела жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана.

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Форвард перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3 плюс 1». По информации СМИ, 29-летний футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. Также Кокорин получит 2,5 миллиона евро подъемных.

Спартак (Москва)

8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

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