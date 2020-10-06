Футболист Вендел перешел из португальского «Спортинга» в «Зенит»
ТАСС, 6 октября. Бразильский футболист Вендел подписал контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает
ТАСС, 6 октября. Бразильский футболист Вендел подписал контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает
Соглашение с 23-летним полузащитником, до этого выступавшим за португальский «Спортинг», рассчитано до конца сезона-2024/25.
Ранее журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщал, что «Зенит» заплатит «Спортингу» €20 млн за трансфер футболиста.
Вендел является воспитанником бразильского «Флуминенсе». В «Спортинг» полузащитник перешел зимой 2018 года. За португальскую команду провел 79 матчей, забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач.