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15:23 (мск), источник: ТАСС

Футболист Вендел перешел из португальского «Спортинга» в «Зенит»

ТАСС, 6 октября. Бразильский футболист Вендел подписал контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение с 23-летним полузащитником, до этого выступавшим за португальский «Спортинг», рассчитано до конца сезона-2024/25.

Зенит (Санкт-Петербург)
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Ранее журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщал, что «Зенит» заплатит «Спортингу» €20 млн за трансфер футболиста.

Вендел является воспитанником бразильского «Флуминенсе». В «Спортинг» полузащитник перешел зимой 2018 года. За португальскую команду провел 79 матчей, забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач.

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