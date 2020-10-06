Футболист сборной России Кузяев подписал новый контракт с «Зенитом»
ТАСС, 6 октября. Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной России Далером Кузяевым. Об этом сообщает
ТАСС, 6 октября. Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной России Далером Кузяевым. Об этом сообщает
Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на три года.
Кузяев выступает за «Зенит» с лета 2017 года, срок его контракта истек 31 июля. В составе клуба из
В составе сборной России Кузяев провел 23 матча и забил один гол. В 2018 году он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.