Футболист сборной России Кузяев подписал новый контракт с «Зенитом»

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на три года.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Кузяев выступает за «Зенит» с лета 2017 года, срок его контракта истек 31 июля. В составе клуба из Санкт-Петербурга он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка России. Также Кузяев играл за петрозаводскую «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик» и грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»).

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