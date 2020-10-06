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16:38 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной России Кузяев подписал новый контракт с «Зенитом»

ТАСС, 6 октября. Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной России Далером Кузяевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на три года.

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Зенит (Санкт-Петербург)

Кузяев выступает за «Зенит» с лета 2017 года, срок его контракта истек 31 июля. В составе клуба из Санкт-Петербурга он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка России. Также Кузяев играл за петрозаводскую «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик» и грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»).

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В составе сборной России Кузяев провел 23 матча и забил один гол. В 2018 году он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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