В «Зените» заявили, что не хотят ввода ограничений из-за посещаемости игры со «Спартаком»

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Согласно официальным данным, матч, завершившийся 3 октября со счетом 1:1, посетили 17 150 зрителей. Стадион «Открытие-арена» вмещает около 45 тыс. человек. В Москве разрешено заполнять трибуны не более чем на 50%. Некоторые болельщики после матча усомнились в правильности официальной информации, по их мнению, на стадионе в день матча могло находиться больше зрителей.

«Такие острые темы, особенно в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки, нужно обсуждать с фактами на руках. Да, казалось, что было больше половины стадиона, но нам представлена официальная статистика, — сказал Медведев. — Помимо тех, кто ходит по билетам, есть люди с аккредитациями, в число ограничений не входят ложи. Поэтому надо сначала провести этот анализ, и прежде всего это вопрос к организаторам матча».

Пресс-служба премьер-лиги во вторник сообщила об обеспокоенности органов власти по поводу посещаемости матча.