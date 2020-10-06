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16:42 (мск), источник: ТАСС

В «Зените» заявили, что не хотят ввода ограничений из-за посещаемости игры со «Спартаком»

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев выразил надежду на то, что ситуация с посещаемостью матча 10-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги со «Спартаком» не повлечет ввода новых ограничений по допуску болельщиков на трибуны. Свое мнение функционер высказал ТАСС.

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Согласно официальным данным, матч, завершившийся 3 октября со счетом 1:1, посетили 17 150 зрителей. Стадион «Открытие-арена» вмещает около 45 тыс. человек. В Москве разрешено заполнять трибуны не более чем на 50%. Некоторые болельщики после матча усомнились в правильности официальной информации, по их мнению, на стадионе в день матча могло находиться больше зрителей.

«Такие острые темы, особенно в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки, нужно обсуждать с фактами на руках. Да, казалось, что было больше половины стадиона, но нам представлена официальная статистика, — сказал Медведев. — Помимо тех, кто ходит по билетам, есть люди с аккредитациями, в число ограничений не входят ложи. Поэтому надо сначала провести этот анализ, и прежде всего это вопрос к организаторам матча».

Пресс-служба премьер-лиги во вторник сообщила об обеспокоенности органов власти по поводу посещаемости матча.

«Очень бы не хотелось, чтобы из-за одного нарушения, если оно было, начали вводить новые ограничения, тем более что Россия показала себя пионером в делах по допуску зрителей. Мы в Петербурге строго соблюдаем все требования, все стандарты безопасности согласованы. Мы их долго обсуждали и прорабатывали не для того, чтобы поставить галочку. Надеюсь, что после того, как разберутся, не будет никаких негативных последствий для посещаемости стадионов в Москве», — добавил Медведев.

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