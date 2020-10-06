Текущие события
Футбол. Сборные
7.10
Армения
Албания
Футбол. Сборные
7.10
Кипр
Чехия
Футбол. Сборные
7.10
Дания
Фарерские острова
Футбол. Сборные
7.10
Эстония
Литва
Футбол. Сборные
7.10
Черногория
Латвия
Футбол. Сборные
7.10
Люксембург
Лихтенштейн
Все события
Фоторепортажи
7«Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
13Дубль Хасимото принес «Ростову» победу в Туле
17:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хавбек «Спартака» Глушенков приступил к работе с мячом после операции

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Футболист московского «Спартака» Максим Глушенков, перенесший операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки колена, приступил к работе с мячом.

Наверх

Глушенков был прооперирован 25 сентября в одной из клиник Италии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Максим Глушенков уже работает с мячом после операции по восстановлению крестообразных связок. Здоровья и скорейшего возвращения на поле, Макс», — говорится в сообщении в официальном Twitter «Спартака».

Спартак (Москва)

Глушенков, которому в июле исполнился 21 год, в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ), проведя на поле в общей сложности 90 минут. В прошлом сезоне хавбек с февраля выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды и отметился тремя голами в десяти играх.

Читайте также
 Что будет, если отказаться от алкоголя? Отвечает врач-нарколог
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Какие трансферы состоялись в последний день летнего окна
Путин высказался об отстранении российских спортсменов
Бразильский футболист перешел из «Спортинга» в «Зенит»
На «Ролан Гаррос» игроки жалуются на симптомы отравления
Кокорин, Смолов и травмы. Что с ними не так
Футболист сборной России подписал новый контракт с «Зенитом»
Роднина объяснила свое высказывание про «Муму фигурного катания»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь