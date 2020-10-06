Хавбек «Спартака» Глушенков приступил к работе с мячом после операции

Глушенков был прооперирован 25 сентября в одной из клиник Италии.
«Максим Глушенков уже работает с мячом после операции по восстановлению крестообразных связок. Здоровья и скорейшего возвращения на поле, Макс», — говорится в сообщении в официальном Twitter «Спартака».
Глушенков, которому в июле исполнился 21 год, в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ), проведя на поле в общей сложности 90 минут. В прошлом сезоне хавбек с февраля выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды и отметился тремя голами в десяти играх.