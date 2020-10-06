Текущие события
Футбол. Сборные
7.10
Армения
Албания
Футбол. Сборные
7.10
Кипр
Чехия
Футбол. Сборные
7.10
Дания
Фарерские острова
Футбол. Сборные
7.10
Эстония
Литва
Футбол. Сборные
7.10
Черногория
Латвия
Футбол. Сборные
7.10
Люксембург
Лихтенштейн
Все события
Фоторепортажи
7«Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
13Дубль Хасимото принес «Ростову» победу в Туле
17:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокорин, Смолов и травмы-травмы-травмы. Что с ними не так? Время-то уже заканчивается

Совет от Штирлица.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Травм, полученных вовремя, не бывает — травмы всегда некстати. Но в больничных картах Смолова и Кокорина впору искать что-то метафизическое или даже экстрасенсорное.

Во время загрузки произошла ошибка.

Смолов два года назад перешел в «Локомотив», чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Но первый тур в гостях с «Галатасараем» пропустил из-за дисквалификации, оставшейся еще с «Краснодара», а потом получил травму ключицы и был прооперирован. В итоге лишь два выхода на замену (20 минут с «Порту» и 11 — с «Шальке») и почти целый матч дома с «Галатасараем», но без забитых мячей. А в прошлом году из-за травмы задней поверхности бедра Смолов пропустил оба поединка с «Ювентусом» (в остальных четырёх турах играл, но тоже ни разу не забил).

Спартак (Москва)

Попытку № 3 Федор встретил во всеоружии — впервые за 14 месяцев отличился в двух турах РПЛ подряд (с ЦСКА так просто был хорош — лучший матч в России за долгое время). И нате вам те же злосчастные грабли — третью осень подряд новая болячка. В сборную из-за «небольшого повреждения» он уже не поехал — вместо него вызван Комличенко. А первый матч ЛЧ с «Зальцбургом» всего через две недели.

Локомотив (Москва)

Кокорин из-за травмы пропустил главный турнир всей карьеры — ЧМ-2018. Но тогда был разрыв крестов — бич современного футбола, от которого ни уберечься, ни застраховаться. Сейчас же с Александром происходит что-то таинственное. Кажется, нечто похожее по степени общего непонимания он переживал 7 лет назад, когда перешел из «Динамо» во «Анжи». Тогда мама игрока сильно возмущалась: «У него старая травма ахилла, не до конца залеченная. Как мне кажется, если бы Саша остался в “Динамо”, через год мог бы закончить с футболом. Знаете, до чего дошло? В “Динамо” сыну не верили, что он усугубил травму и у него болит нога, представляете?! Саше хотя бы месяц-два необходимо было на восстановление, а ему и трёх недель не дали. Заставляли тренироваться. В последних играх сезона он даже на ногу не мог встать толком. Врачи всё преподносили так, что парень просто не хочет выходить на поле».

Читайте также
Кокорин купил «Оку» ради красивых номеров и поставил их на свой Rolls-Royce

За «Анжи» он в итоге не сыграет ни минуты и, несмотря на такое отношение, вернётся в «Динамо».
В «Спартаке», видимо, никто так не говорит и не считает — новичку дают время и верят в него. И за «Спартак» Кокорин сыграл уже целых три матча. Но опять взял больничный. Версий происходящего — тьма. То ли рецидив, то ли новая травма. То ли персональный массажист виноват, то ли нет. И по срокам восстановления — сплошной туман. То ли скоро, то ли увы.

Судьба, карма, что-то хроническое, какие-то непрофессиональные ошибки в подготовке, стечение обстоятельств — что с этими безусловно талантливыми парнями не так? Между тем, все попытки объяснить природу столь частых проблем лучших форвардов поколения со здоровьем (вы ещё вспомните прописную истину, что футбол — это очень травматичный вид спорта), все догадки, выводы и советы, меркнут на фоне главного постулата — этому поколению уже 30+. Смолову в феврале 31, Кокорину в марте 30. Казалось бы, вчерашним динамовским юнцам…

Время собирать камни еще не пришло, но уже и не за горами. Определённый Рубикон пройден, партия переходит в эндшпиль. Помните, что по этому поводу говорилось в киноклассике? «Запоминается последняя фраза — это Штирлиц вывел для себя, словно математическое доказательство. Важно, как войти в нужный разговор, но ещё важнее искусство выхода из разговора».

Парни, у вас ещё есть время на то, чтобы, взяв пример с Дзюбы, который чуть постарше, правильно закончить свой футбольный разговор с нами — минуя стулья «Кофемании» и пижонские пенальти. Налегая на ту чашу весов, где кокоринский гол Алжиру на ЧМ, голы Смолова «Реалу» и «Барселоне»…

При желании и удаче. Без травм.

Роман Вагин

Читайте также
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Какие трансферы состоялись в последний день летнего окна
Путин высказался об отстранении российских спортсменов
Бразильский футболист перешел из «Спортинга» в «Зенит»
На «Ролан Гаррос» игроки жалуются на симптомы отравления
Футболист сборной России подписал новый контракт с «Зенитом»
Роднина объяснила свое высказывание про «Муму фигурного катания»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь