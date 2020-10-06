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19:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» объявил о переходе Зе Луиша

Нападающий «Порту» Зе Луиш перешёл в «Локомотив», сообщает пресс-служба московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Зе Луиш перешёл из “Порту” в “Локомотив”! Соглашение рассчитано на три года. Ранее нападающий выступал за “Жил Висенте”, “Брагу”, “Видеотон”, “Спартак” и “Порту”. Всего за карьеру он забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах», — говорится в официальном «твиттере» «железнодорожников».

Зе Луиш перешёл в «Порту» летом 2019 года из московского «Спартака». Сумма трансфера составила € 10,75 млн. В прошлом сезоне форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Португалии (11 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также получил четыре жёлтые карточки.

29-летний Зе Луиш вызывается в сборную Кабо-Верде с 2010 года. За национальную команду он провёл 19 матчей и забил 3 гола.

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