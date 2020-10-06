В «Уфе» опровергли информацию об отставке Евсеева

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее «Чемпионат» сообщил, что его место может занять Алексей Стукалов — главный тренер «Велеса».

— На сегодняшний день появившаяся информация о смене тренера и предполагаемых претендентах достоверной не является, — заявил Мурзагулов «СЭ».