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21:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Форвард «Динамо» Марков стал игроком «Краснодара»

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» пополнился нападающим московского «Динамо» Евгением Марковым, сообщается на официальном сайте «горожан».

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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с 26-летним нападающим рассчитан до 31 мая 2022 года.

Марков перешел в «Динамо» в 2018 году. В составе «бело-голубых» футболист провел 30 матчей и забил пять голов. Сезон-2019/20 форвард отыграл в аренде в казанском «Рубине», за клуб из Татарстана он сыграл 22 встречи и отметился пятью мячами. Ранее Марков выступал за вторую команду петербургского «Зенита», красноярский «Енисей» и «Тосно» из Ленинградской области.

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