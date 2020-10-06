Форвард «Динамо» Марков стал игроком «Краснодара»
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» пополнился нападающим московского «Динамо» Евгением Марковым, сообщается на официальном сайте «горожан».
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» пополнился нападающим московского «Динамо» Евгением Марковым, сообщается на официальном сайте «горожан».
Контракт с 26-летним нападающим рассчитан до 31 мая 2022 года.
Марков перешел в «Динамо» в 2018 году. В составе «бело-голубых» футболист провел 30 матчей и забил пять голов. Сезон-2019/20 форвард отыграл в аренде в казанском «Рубине», за клуб из Татарстана он сыграл 22 встречи и отметился пятью мячами. Ранее Марков выступал за вторую команду петербургского «Зенита», красноярский «Енисей» и «Тосно» из Ленинградской области.