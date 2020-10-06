Вараздат Ароян стал игроком «Тамбова»
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Армянский защитник Вараздат Ароян стал игроком футбольного клуба «Тамбов», сообщается на официальном сайте Российской
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Армянский защитник Вараздат Ароян стал игроком футбольного клуба «Тамбов», сообщается на официальном сайте Российской
Последним клубом 28-летнего Арояна был екатеринбургский «Урал», за который он выступал с лета 2017-го по сентябрь 2020 года.
«Тамбов» внес футболиста в заявку во вторник, Ароян будет выступать за команду под 18-м номером.