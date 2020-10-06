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22:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь заразился коронавирусом

Польский защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь заразился коронавирусом, сообщает менеджер сборной Польши Якуб Квятковский в своём «твиттере».

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Источник: РИА "Новости"

Футболист сдал анализ в расположении сборной Польши и его результат оказался положительным. Главный тренер сборной Польши Ежи Бржечек сообщил, что на замену Рыбусю будет вызван другой игрок.

Рыбусь перешёл в «Локомотив» летом 2017 года из французского «Лиона». Сумма трансфера составила € 1,75 млн. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился, а также получил три жёлтые карточки. Контракт польского защитника с российским клубом действует до лета 2021 года.

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