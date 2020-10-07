«Ростов» не хочет продавать лидеров. Но бюджет никто не отменял. Интервью Карпина

Источник: Спорт-Экспресс

И без полиграфа все понятно

— Уже прошло 10 туров. В скольких матчах у вас не возникало вопросов к судьям?

— В половине. Разночтения не исключены. Все могут ошибаться. Понимаю и принимаю это. Но когда такое делается преднамеренно…

— После скандальной встречи 1-го тура против «Сочи» — 2:2 — владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил снятием команды с чемпионата. И красно-белых начали судить лучше — это все признают. Может быть, и вам нужно действовать так же?

— Ну давайте сейчас все начнут чем-то грозить… Считаю, в цивилизованной стране — а я все еще надеюсь, что мы в такой и живем — нужно действовать как-то по-другому.

— Отстранять арбитров от работы?

— Решение должна принимать власть — как футбольная, так и не футбольная. Понимаете — именно решать, а не говорить. Пусть каждый занимается своим делом.

— Проверка судей на полиграфе — выход из положения?

— Не знаю, метод это или не метод. Если детектор лжи дает факты, то окей. Лично у меня нет доказательств, что была предвзятость со стороны арбитра, хотя мне и так все очевидно. Но если это сможет установить полиграф, то хорошо.

Шомуродов, Попов, Зайнутдинов

— Давайте о футболе. Довольны, как «Ростов» прошел треть дистанции в РПЛ?

— До встречи с «Сочи» все было очень достойно — имею в виду результат. Что касается игры, то, понятно, что качество футбола можно и нужно улучшать. Но это все уже нюансы, которые могут прозвучать как отговорки. В целом, считаю, неплохо справлялись на этом отрезке.

— При этом вы теряете лидеров. Вот Шомуродов уехал в «Дженоа»…

— Опять же — не хочу искать какие-то отмазки.

— Помимо Шомуродова ушли Зайнутдинов и Попов…

— Да и то Еременко, то Мамаева нам тоже не хватает. Но это опять же способно прозвучать как отговорки.

— Но они хотя бы в заявке.

— Но на поле-то их нет. Так что в потери Романа и Павла тоже нужно учитывать.

— Почему «Ростов» расстается с лидерами? Клубу нужны деньги?

— Так. Давайте разберемся. Кто из ключевых людей от нас ушел?

— Те же Шомуродов, Попов, Зайнутдинов.

— Элдор перешел за очень хорошие деньги, которые, естественно, клубу, мягко говоря, не помешают.

— Попов.

— Как он ушел?

— Со скандалом.

— Да я не про это. Он мог бы сделать все иначе, если бы ничего не сказал. Но не мы с ним расставались — сам выразил желание перейти в другую команду, потому что хочет играть по 90 минут в каждом матче. Дальше — Зайнутдинов.

— Тут тоже фактор больших денег?

— Нет. Мы его брали бесплатно, но стояла выкупная цена. ЦСКА заплатил ее против нашей воли. «Ростов» не хотел расставаться.

— То есть, как случай трансфера Данни из «Динамо» в «Зенит»?

— Ну да. Только порядок сумм другой, но имелась опция в контракте, армейцы ее активировали. И у нас есть предложения еще на пять-шесть человек, и очень неплохие. Некоторые даже выше цены Шомуродова, но мы их не отдаем.

— Российские футболисты?

— И российские, и зарубежные.

— Остальных будете стараться удержать?

— А чего стараться? У них же контракты — если клуб скажет нет, то нет.

— Но вы же сами сказали, что деньги очень нужны.

— Да. Но, несмотря на это, мы не продаем.

— Если сравнивать с прошлой осенью, хуже или лучше стала ситуация в «Ростове» в финансовом плане?

— Не владею информацией. Знаю только, что средства необходимы, и мы не можем тратить много на трансферы. Посмотрите на наш сегодняшний состав: в нем самый дорогой — Норманн, 1,5 миллиона евро. Остальные стоили до миллиона или пришли свободными агентами. Такова наша реальность, в ней и живем. Считаю, что неплохо — если смотреть по результату. А то, что деньги нужны — да, нужны.

— Они всем нужны, но в разной степени. Прошлой осенью тоже ведь были нужны.

— Да. Однако и тогда никого не продавали.

Попов хотел играть по 90 минут. Но этого нет даже у Месси и Роналду

— Попов не пытался с вами объясниться после критики в своем Instagram?

— Нет. А я даже не понял смысла его записи. Вот вы что-то поняли? Я — ничего.

— Ивелин обвинил в том, что у вас есть любимчики.

— Да?! Возьмите его же интервью полгода назад, в котором болгарин говорит «играют те, кто сильнее». Это его же слова? Ему и задайте вопрос — как так? За полгода все меняется?

— Может быть, вы поменялись?

— Да вроде нет. Каким пришел в «Ростов», таким и остаюсь. Да и у Попова не особо что-то поменялось? Сколько до этого игрового времени получал, столько и в последние полгода.

— Но человек хотел все время проводить на поле по 90 минут, однако не получалось.

— Так это не получалось ни два года назад, ни полтора, ни год, ни полгода. Так что не поминаю, что изменилось с этой точки зрения. А по 90 минут абсолютно во всех матчах даже Месси с Роналду не играют.

России, еде, родной стране и мифах о ней Хасимото

— Как вы откопали Хасимото? Японец пока претендует на звание лучшего трансфера лета/осени на вход.

— Я бы не стал авансы раздавать. Кэнто забил четыре гола, но это не самое сильное его качество. И мы не рассчитывали на него, как на бомбардира — функционал другой. Если продолжит забивать или будет хотя бы наполовину продуктивен от своей нынешней результативности, то все станут счастливы.

— Его цитата: «До приезда думал о Карпине: “Ого, вот это он жесткий”. Так и оказалось». Вы действительно такой?

— Думаю, что нет. Читал это интервью в «СЭ». И после той цитаты Хасимото сказал, что пошутить с Карпиным — милое дело. Как это вяжется — жесткий и шутки?

— Вы разным бываете?

— Когда работа, то да — жесткий. Но что такое жесткость? Требовать от футболистов, чтобы они выполняли свою работу — это жесткость? Называю такое обыкновенным профессионализмом.

Задача

— Какая задача на сезон стоит перед вами?

— Есть задача выигрывать каждый следующий матч. Так же, как это было в прошлом чемпионате.

— Многие тренеры так говорят. Но вам не кажется, что отсутствие конечной цели демотивирует коллектив?

— По мне — наоборот. Вот именно конечная, как вы говорите, цель — победить в ближайшей встрече. Это логичная задача. А не размытая — через 8−9 месяцев попасть туда-то.

— Лично у вас есть предложения о переходе?

— Ни одного.

— А сколько раз за время работы в «Ростове» к вам обращались?

— Два-три.

— «Спартак» был?

— Нет.

И о Роспотребнадзоре

— «Ростов» — одна из самых пострадавших команд от коронавируса в концовке прошлого сезона. Как обстоит дело сейчас? Нет ли проблем? И считаете ли вы, что у нас все еще Роспотребнадзор — чемпионат России?

— Роспотребнадзор или не Роспотребнадзор — этот вопрос уже не ко мне. В момент доигровки чемпионата-2019/20 — да, так и было.

— В новом сезоне лучше стало?

— С Роспотребнадзором?

— Со справедливым подходом ко всем участникам.

— Что это значит?

— Например: тогда «Ростов» был вынужден играть молодыми с «Сочи», а вот «Динамо» встречу с «Краснодаром» перенесли. Неравенство. Сейчас по-другому?

— Так у нас случаи заражения только в «Роторе». Когда появятся другие, тогда и посмотрим.

— Но есть надежда, что изменилось что-то?

— Надежда умирает последней.

— В понедельник появилась информация, что число зрителей на трибунах могут ограничить более, чем на 50 процентов, или вообще закрыть стадионы для болельщиков. Что думаете по этому поводу?