Дерби между ЦСКА и «Динамо» в рамках 11-го тура РПЛ пройдет 18 октября
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Московское дерби между ЦСКА и «Динамо» в рамках 11-го тура Российской
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Московское дерби между ЦСКА и «Динамо» в рамках 11-го тура Российской
РПЛ в среду опубликовала календарь матчей с 11-го по 14-й туры. Игра ЦСКА и «Динамо» пройдет на стадионе армейцев.
Полностью календарь на ближайшие четыре тура выглядит следующим образом:
11-Й ТУР:
17 октября.
14:00 «Зенит» — «Сочи».
16:30 «Локомотив» — «Уфа».
16:30 «Краснодар» — «Рубин».
19:00 «Химки» — «Спартак».
18 октября.
14:00 «Арсенал» — «Урал».
14:00 «Ротор» — «Тамбов».
16:30 ЦСКА — «Динамо».
19:00 «Ростов» — «Ахмат».
12-Й ТУР.
24 октября.
14:00 «Динамо» — «Сочи».
16:30 «Зенит» — «Рубин».
19:00 «Краснодар» — «Спартак».
19:00 «Локомотив» — «Ротор».
25 октября.
14:00 «Урал» — «Тамбов».
16:30 «Ростов» — «Химки».
19:00 «Ахмат» — «Уфа».
26 октября.
19:00 ЦСКА — «Арсенал».
13-Й ТУР.
31 октября.
14:00 «Рубин» — «Арсенал».
16:30 «Ахмат» — «Краснодар».
16:30 «Спартак» — «Ростов».
19:00 «Сочи» — «Локомотив».
1 ноября.
12:00 «Уфа» — «Урал».
14:00 «Химки» — «Зенит».
16:30 «Ротор» — ЦСКА.
19:00 «Тамбов» — «Динамо».
14-Й ТУР.
6 ноября.
19:00 «Сочи» — «Уфа».
7 ноября.
14:00 «Урал» — «Спартак».
16:30 «Арсенал» — «Ротор».
19:00 «Тамбов» — «Ахмат».
8 ноября.
14:00 «Химки» — «Рубин».
16:30 ЦСКА — «Ростов».
19:00 «Зенит» — «Краснодар».
19:00 «Динамо» — «Локомотив».