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14:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дерби между ЦСКА и «Динамо» в рамках 11-го тура РПЛ пройдет 18 октября

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Московское дерби между ЦСКА и «Динамо» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 18 октября, сообщается на сайте лиги.

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Источник: РИА "Новости"

РПЛ в среду опубликовала календарь матчей с 11-го по 14-й туры. Игра ЦСКА и «Динамо» пройдет на стадионе армейцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полностью календарь на ближайшие четыре тура выглядит следующим образом:

Российская Премьер-Лига

11-Й ТУР:

17 октября.

14:00 «Зенит» — «Сочи».

16:30 «Локомотив» — «Уфа».

16:30 «Краснодар» — «Рубин».

19:00 «Химки» — «Спартак».

18 октября.

14:00 «Арсенал» — «Урал».

14:00 «Ротор» — «Тамбов».

16:30 ЦСКА — «Динамо».

19:00 «Ростов» — «Ахмат».

Спартак (Москва)

12-Й ТУР.

24 октября.

14:00 «Динамо» — «Сочи».

16:30 «Зенит» — «Рубин».

19:00 «Краснодар» — «Спартак».

19:00 «Локомотив» — «Ротор».

25 октября.

14:00 «Урал» — «Тамбов».

16:30 «Ростов» — «Химки».

19:00 «Ахмат» — «Уфа».

26 октября.

19:00 ЦСКА — «Арсенал».

Зенит (Санкт-Петербург)

13-Й ТУР.

31 октября.

14:00 «Рубин» — «Арсенал».

16:30 «Ахмат» — «Краснодар».

16:30 «Спартак» — «Ростов».

19:00 «Сочи» — «Локомотив».

1 ноября.

12:00 «Уфа» — «Урал».

14:00 «Химки» — «Зенит».

16:30 «Ротор» — ЦСКА.

19:00 «Тамбов» — «Динамо».

ЦСКА (Москва)

14-Й ТУР.

6 ноября.

19:00 «Сочи» — «Уфа».

7 ноября.

14:00 «Урал» — «Спартак».

16:30 «Арсенал» — «Ротор».

19:00 «Тамбов» — «Ахмат».

8 ноября.

14:00 «Химки» — «Рубин».

16:30 ЦСКА — «Ростов».

19:00 «Зенит» — «Краснодар».

19:00 «Динамо» — «Локомотив».

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