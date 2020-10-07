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14:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Спартак» интересуется полузащитником французского «Лилля»

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. «Спартак» заинтересован в приобретении португальского полузащитника Шеки, выступающего за «Лилль», сообщает L’Equipe.

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Источник: AFP 2020

В стартовавшем сезоне 25-летний Шека провел пять матчей за «Лилль» в чемпионате Франции, в которых отметился одной результативной передачей.

Спартак (Москва)

По информации источника, французский клуб готов продать полузащитника за 10 миллионов евро или отпустить игрока в аренду с правом выкупа. Ранее португальцем интересовался английский «Саутгемптон», но в последний день трансферного окна в Европе клуб подписал другого футболиста в центр поля.

Французская Лига 1

Шека перешел в «Лилль» в 2017 году из португальской «Браги» за 5,5 миллионов евро.

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