СМИ: «Спартак» интересуется полузащитником французского «Лилля»
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. «Спартак» заинтересован в приобретении португальского полузащитника Шеки, выступающего за «Лилль», сообщает L’Equipe.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. «Спартак» заинтересован в приобретении португальского полузащитника Шеки, выступающего за «Лилль», сообщает L’Equipe.
В стартовавшем сезоне 25-летний Шека провел пять матчей за «Лилль» в чемпионате Франции, в которых отметился одной результативной передачей.
По информации источника, французский клуб готов продать полузащитника за 10 миллионов евро или отпустить игрока в аренду с правом выкупа. Ранее португальцем интересовался английский «Саутгемптон», но в последний день трансферного окна в Европе клуб подписал другого футболиста в центр поля.
Шека перешел в «Лилль» в 2017 году из португальской «Браги» за 5,5 миллионов евро.