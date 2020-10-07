СМИ: «Спартак» интересуется полузащитником французского «Лилля»

Источник: AFP 2020

В стартовавшем сезоне 25-летний Шека провел пять матчей за «Лилль» в чемпионате Франции, в которых отметился одной результативной передачей.

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По информации источника, французский клуб готов продать полузащитника за 10 миллионов евро или отпустить игрока в аренду с правом выкупа. Ранее португальцем интересовался английский «Саутгемптон», но в последний день трансферного окна в Европе клуб подписал другого футболиста в центр поля.

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