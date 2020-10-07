Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Кипр
Чехия
Футбол. Сборные
19:00
Дания
Фарерские острова
Футбол. Сборные
19:00
Эстония
Литва
Футбол. Сборные
19:00
Черногория
Латвия
Футбол. Сборные
21:15
Люксембург
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
21:30
Австрия
Греция
Футбол. Сборные
21:45
Словения
Сан-Марино
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Турция
Футбол. Сборные
21:45
Нидерланды
Мексика
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Финляндия
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Молдавия
Футбол. Сборные
21:45
Швейцария
Хорватия
Футбол. Сборные
21:45
Андорра
Кабо-Верде
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Испания
Футбол. Сборные
22:10
Франция
Украина
Все события
Фоторепортажи
7«Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
15:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» объявила о расторжении контракта с Евсеевым

«Уфа» объявила, что главный тренер Вадим Евсеев официально отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон.

Наверх

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Уфа» может уволить Евсеева, а главным претендентом на его место является тренер «Велеса» Алексей Стукалов.

Российская Премьер-Лига

«Уфа», набрав лишь 6 очков в 10 турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Замыкающим зону стыковых матчей «Химкам» подопечные Евсеева уступают по дополнительным показателям, а от спасительной 12-й строчки их отделяют 3 очка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ниже подмосковной команды находится лишь «Ротор» (3).

«Велес» набрал 25 очков в 13 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером турнира является «Оренбург» (29).

Читайте также
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
«Спланированное давление»: стадиону «Спартака» грозит закрытие
СМИ: «Спартак» интересуется полузащитником французского «Лилля»
Опубликован календарь РПЛ с 11-го по 14-й туры
Сбежавший из России в Корею биатлонист просит 500 тысяч рублей
Черышев: Решил остаться в «Валенсии» после знакомства с тренером
Медведева может пропустить московский этап Кубка России
«Локомотив» отзаявил Джорджевича и внес Зе Луиша в заявку в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь