«Уфа» в ближайшее время может уволить Евсеева
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Руководство футбольного клуба «Уфа» собирается уволить главного тренера клуба Вадима Евсеева, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Руководство футбольного клуба «Уфа» собирается уволить главного тренера клуба Вадима Евсеева, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем
После 10 туров РПЛ «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, записав себе в актив лишь одну победу.
«В ближайшее время ФК Уфа собирается отправить в отставку с поста главного тренера Вадима Евсеева.» — написал Арустамян.
Ранее «Уфа» на своем официальном сайте сообщила, что руководство клуба высказало недовольство результатами команды в последних матчах.