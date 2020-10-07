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15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Уфа» в ближайшее время может уволить Евсеева

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Руководство футбольного клуба «Уфа» собирается уволить главного тренера клуба Вадима Евсеева, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

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Источник: РИА "Новости"

После 10 туров РПЛ «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, записав себе в актив лишь одну победу.

Российская Премьер-Лига

«В ближайшее время ФК Уфа собирается отправить в отставку с поста главного тренера Вадима Евсеева.» — написал Арустамян.

Ранее «Уфа» на своем официальном сайте сообщила, что руководство клуба высказало недовольство результатами команды в последних матчах.

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