«Спланированное давление»: стадиону «Спартака» грозит закрытие

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История с якобы заниженными данными о количестве болельщиков, присутствовавших на игре 10-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Зенит», получила новое развитие.

Встреча, состоявшаяся 3 октября, вызвала неподдельный интерес органов власти. Дело в том, что, согласно официальной информации, на «Открытие Арене» в день матча присутствовало 17 150 зрителей, что вписывается в установленные регламентом правила — не более 50% он полной вместимости стадиона (арена красно-белых вмещает 45 360 зрителей).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1e82b5364d9b011f4047" data-vnd="1e82b5364d9b011f4047" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1e82b5364d9b011f4047" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако даже с точки зрения визуального наблюдения многие отметили странность в том, что болельщиков на игре, вполне вероятно, было куда больше.

Спустя несколько дней стало известно, что «Спартак» подозревается в продаже билетов сверх квоты. Источник «Чемпионат.com» уточнил, что «болельщиков, конечно, было больше», и что красно-белым в связи с возможным нарушением регламента и санитарных норм, введенных из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, грозит наказание. Собеседник издания из Российского футбольного союза отметил, что, если в рапорте делегата встречи будет указано превышение допустимого числа зрителей, то «Спартак» может получить дисциплинарное взыскание и денежный штраф. Помимо прочего, в рамках рассмотрения этого вопроса КДК РФС не исключает, что привлечет к рассмотрению материалы из прессы и другие доказательства, а не только официальные материалы.

Спартак (Москва) Все о команде

«Для уточнения всех данных РПЛ находится в контакте и со “Спартаком” как принимающей стороной, и с РФС», — было сказано в пресс-релизе лиги.

В «Спартаке» в свою очередь заверили, что не нарушали требования безопасности.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

«Давно не видели футбольные матчи. У меня беспокойств нет по этому поводу. Нет оснований не доверять статистике посещаемости», — ответил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

Проблемой для москвичей также стало то, что на матче с «Зенитом» на одной из трибун появился баннер в память о националисте Максиме Марцинкевиче с изображением руны. По этому поводу над «Спартаком» также нависла угроза закрытии трибуны, поскольку вывесили полотно фанаты красно-белых, и в КДК вопрос стоит на повестке. Но это уже совсем другая история.

Возвращаясь к количеству болельщиков на игре, владелец «Спартака» Леонид Федун резко отрицает возможное превышение зрителей.

«Я не знаю, откуда это взяли. Есть данные о продаже. Какое-то спланированное давление идет на нас непонятно зачем», — заявил Федун.

Однако у городских властей на этот счет оказалось другое мнение. 7 октября РБК, ссылаясь на источник в столичной мэрии, сообщил, что «Открытие Арену» дисквалифицируют — ходатайство о закрытии стадиона подает Роспотребнадзор. Речь идет о временном прекращении работы арены на срок от 30 до 90 дней. Собеседник, близкий к муниципальному управлению, уточнил, что нельзя исключать и худшего развития событий для «Спартака» — то есть закрытия стадиона на три месяца — из-за «множественных нарушений» при проведении матча.

Ввиду этого возник вопрос, где «Спартак» будет играть в свете этих событий. Резервным стадионом красно-белые заявили на сезон-2020/21 «Арену Химки». Однако эта арена также является домашней для другого клуба РПЛ — «Химок». Журналист Игорь Рабинер выдвинул предположение, что следующая встреча «Спартака», если нарушения будут доказаны, должна состояться там.

«По-моему, полный бред и абсолютная несправедливость — наказывать “Спартак” (как и любой другой клуб) дисквалификацией стадиона на три месяца за нарушение, совершенное на одном матче. Накосячили с посещаемостью в игре с “Зенитом” — переносите на “Арену Химки”, резервный стадион красно-белых, следующую домашнюю игру — в 13-м туре с “Ростовом”. Но не более. Какие три месяца? На каком основании? Наказание должно соответствовать нарушению. В противном случае возникнет четкое ощущение, что кто-то это втихаря лоббирует», — написал Рабинер.

Тем не менее необходимо понимать, что следующая домашняя игра «Спартака» против «Ростова» состоится в тот же день, когда «Химки» должны будут принять «Зенит» — 1 ноября. А из-за переноса концовки прошлого сезона сроки нынешнего были серьезно сдвинуты и подвергнуты корректировке, из-за чего так называемых окон для вынесения встреч на резервную дату (а «Спартак» и «Химки» в любом случае не смогут сыграть дважды на одном стадионе за день) просто нет. Петербуржцам, к примеру, если возникнет такая необходимость, нет никакой выгоды соглашаться на перенос, поскольку они играют в еврокубках. Иначе говоря, заинтересованных сторон в этой ситуации слишком много, и «Спартаку» это ничего хорошо не сулит.

Также, по последним данным, из-за набирающей обороты пандемии посещаемость футбольных матчей в Москве может быть снова существенно снижена — до 10% от вместимости стадиона.