«Спланированное давление»: стадиону «Спартака» грозит закрытие
«Спартаку» грозит дисквалификация стадиона за предполагаемую продажу билетов сверх разрешенной квоты на матч с «Зенитом».
«Спартаку» грозит дисквалификация стадиона за предполагаемую продажу билетов сверх разрешенной квоты на матч с «Зенитом».
История с якобы заниженными данными о количестве болельщиков, присутствовавших на игре 10-го тура Российской
Встреча, состоявшаяся 3 октября, вызвала неподдельный интерес органов власти. Дело в том, что, согласно официальной информации, на «Открытие Арене» в день матча присутствовало 17 150 зрителей, что вписывается в установленные регламентом правила — не более 50% он полной вместимости стадиона (арена
Однако даже с точки зрения визуального наблюдения многие отметили странность в том, что болельщиков на игре, вполне вероятно, было куда больше.
Спустя несколько дней стало известно, что «Спартак» подозревается в продаже билетов сверх квоты. Источник «Чемпионат.com» уточнил, что «болельщиков, конечно, было больше», и что
«Для уточнения всех данных РПЛ находится в контакте и со “Спартаком” как принимающей стороной, и с РФС», — было сказано в
В «Спартаке» в свою очередь заверили, что не нарушали требования безопасности.
«Давно не видели футбольные матчи. У меня беспокойств нет по этому поводу. Нет оснований не доверять статистике посещаемости», — ответил генеральный директор
Проблемой для москвичей также стало то, что на матче с «Зенитом» на одной из трибун появился баннер в память о националисте Максиме Марцинкевиче с изображением руны. По этому поводу над «Спартаком» также нависла угроза закрытии трибуны, поскольку вывесили полотно фанаты
Возвращаясь к количеству болельщиков на игре, владелец «Спартака» Леонид Федун резко отрицает возможное превышение зрителей.
«Я не знаю, откуда это взяли. Есть данные о продаже.
Однако у городских властей на этот счет оказалось другое мнение. 7 октября РБК, ссылаясь на источник в столичной мэрии, сообщил, что «Открытие Арену» дисквалифицируют — ходатайство о закрытии стадиона подает Роспотребнадзор. Речь идет о временном прекращении работы арены на срок от 30 до 90 дней. Собеседник, близкий к муниципальному управлению, уточнил, что нельзя исключать и худшего развития событий для «Спартака» — то есть закрытия стадиона на три месяца —
«По-моему, полный бред и абсолютная несправедливость — наказывать “Спартак” (как и любой другой клуб) дисквалификацией стадиона на три месяца за нарушение, совершенное на одном матче. Накосячили с посещаемостью в игре с “Зенитом” — переносите на “Арену Химки”, резервный стадион
Тем не менее необходимо понимать, что следующая домашняя игра «Спартака» против «Ростова» состоится в тот же день, когда «Химки» должны будут принять «Зенит» — 1 ноября. А
Также, по последним данным,
Игорь Игнатов