«Спартак» наказан закрытием сектора на один матч условно

«За публичную демонстрацию зрителями нацистской символики оштрафовать “Спартак” на 200 тысяч рублей и запретить клубу допуск зрителей в сектор В206 на стадионе “Спартак” на один домашний матч условно до конца сезона», — сказал Григорьянц по телефону.

«Спартак» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 30 тысяч рублей, за использование зрителями пиротехнических изделий — на 125 тысяч, за демонстрацию зрителями несогласованных баннеров — на 50 тысяч, за публичную демонстрацию зрителями баннера, содержащего ненормативную лексику — на 50 тысяч, за скандирование зрителями оскорбительных выражений — на 50 тысяч. «Зенит» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 35 тысяч, за пиротехнику — на 50 тысяч, за скандирование ненормативной лексики — на 40 тысяч", — добавил он.