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15:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» наказан закрытием сектора на один матч условно

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Московский футбольный клуб «Спартак» наказан закрытием одного сектора на фанатской трибуне условно на один матч за демонстрацию нацистской символики, заявил РИА Новости глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Инцидент произошел на встрече 10-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» (Санкт-Петербург), состоявшейся в Москве 3 октября и завершившейся со счетом 1:1.

Спартак (Москва)

«За публичную демонстрацию зрителями нацистской символики оштрафовать “Спартак” на 200 тысяч рублей и запретить клубу допуск зрителей в сектор В206 на стадионе “Спартак” на один домашний матч условно до конца сезона», — сказал Григорьянц по телефону.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 30 тысяч рублей, за использование зрителями пиротехнических изделий — на 125 тысяч, за демонстрацию зрителями несогласованных баннеров — на 50 тысяч, за публичную демонстрацию зрителями баннера, содержащего ненормативную лексику — на 50 тысяч, за скандирование зрителями оскорбительных выражений — на 50 тысяч. «Зенит» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 35 тысяч, за пиротехнику — на 50 тысяч, за скандирование ненормативной лексики — на 40 тысяч", — добавил он.

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