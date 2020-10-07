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15:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС: Карпин и Кузьмин избежали дополнительных дисквалификаций

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и тренер казанского «Рубина» Олег Кузьмин избежали дополнительных дисквалификаций по итогам матчей 10-го тура чемпионата России, сообщил РИА Новости глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

«Ростов» в гостях в воскресенье проиграл «Сочи» со счетом 2:4. После финального свистка главный судья матча Евгений Турбин показал красную карточку Карпину. В протоколе матча на сайте РПЛ указано, что тренер удален за «демонстративное несогласие с решением арбитра». Кузьмин в этот же день был удален на 79-й минуте домашнего матча против грозненского «Ахмата» (1:1) за «удар бутылки ногой в поле в момент остановки игры».

Российская Премьер-Лига

«К Карпину не применять дополнительной дисквалификации, кроме автоматической на один матч. К Кузьмину не применять дополнительной дисквалификации, кроме автоматической на один матч, а также оштрафовать его на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение», — сказал Григорьянц по телефону.

«Ростов» 18 октября в матче 11-го тура чемпионата России дома сыграет против грозненского «Ахмата». «Рубин» днем ранее встретится в гостях с «Краснодаром».

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