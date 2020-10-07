РФС: Карпин и Кузьмин избежали дополнительных дисквалификаций

Источник: РИА "Новости"

«Ростов» в гостях в воскресенье проиграл «Сочи» со счетом 2:4. После финального свистка главный судья матча Евгений Турбин показал красную карточку Карпину. В протоколе матча на сайте РПЛ указано, что тренер удален за «демонстративное несогласие с решением арбитра». Кузьмин в этот же день был удален на 79-й минуте домашнего матча против грозненского «Ахмата» (1:1) за «удар бутылки ногой в поле в момент остановки игры».

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«К Карпину не применять дополнительной дисквалификации, кроме автоматической на один матч. К Кузьмину не применять дополнительной дисквалификации, кроме автоматической на один матч, а также оштрафовать его на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение», — сказал Григорьянц по телефону.